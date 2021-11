TSV 1860: Günther Gorenzel plant ohne Winter-Transfers

Dem TSV 1860 steht durch den Einzug ins Pokal-Achtelfinale unverhofft Geld für potentielle Winter-Transfers zur Verfügung. Doch nach AZ-Informationen planen die Löwen anders.

München - Das hatten sich die Verantwortlichen des TSV 1860 sicherlich anders vorgestellt: Als Aufstiegskandidat in die Saison gegangen, liegen die Löwen nach dem 15. Spieltag nur auf einem enttäuschendem 15. Tabellenplatz.

Der Abstand auf Relegationsrang drei (bei einem Nachholspiel in der Hinterhand) beträgt schon sieben Punkte. Tabellenführer Magdeburg ist bereits auf 14 Zähler enteilt.

Pokal-Achtelfinale:1860 hätte das nötige Kleingeld zusammen

Legen die Sechzger nun in der Winterpause auf dem Transfermarkt nochmal nach, um in der zweiten Saisonhälfte die große Aufholjagd zu starten? Durch den Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale hätte 1860 jedenfalls das nötige Kleingeld für potentielle Verstärkungen beisammen.

Doch dem soll nicht so sein: Nach AZ-Informationen sieht Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel bei 1860 - Stand jetzt - keine Winter-Transfers vor.

1860 möchte Geld in den Kader der kommenden Saison stecken

Vielmehr möchte er das Geld in den Kader für die nächste Saison investieren. Die Verträge zahlreicher Leistungsträger laufen im Sommer 2022 aus, beispielsweise der von Stammtorhüter Marco Hiller. Der 25-Jährige kündigte zuletzt zum wiederholten Mal an, gerne auch in der kommenden Spielzeit weiterhin für die Giesinger im Tor stehen zu wollen.

Die Devise bei 1860 lautet also: Auf Winter-Transfers verzichten und das Geld in den Etat für die nächste Saison stecken. Schwere Verletzungen der Stammspieler könnten allerdings noch im Winter zu einem Umdenken der Löwen-Bosse führen.