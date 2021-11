Der TSV 1860 braucht seine Fans: Doch jetzt kommt 2G für den zwölften Mann

Bislang galt im Grünwalder Stadion die 3G+-Regelung. Doch das wird sich wohl schon zum nächsten Heimspiel ändern.

München - Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht auf Rot. Das bedeutet, dass es im gesamten Freistaat strengere Regeln zur Eindämmung des Coronavirus gibt. Auch auf die Auslastung des Grünwalder Stadions bei Heimspielen des TSV 1860 wird dies Auswirkungen haben.

2G statt 3G+ im Grünwalder Stadion

Erst vor rund einem Monat gaben die Löwen bekannt, ab sofort auf 3G+ zu setzen. Heißt: Wer auf den Rängen sitzen will, muss entweder vollständig gegen Corona geimpft oder genesen sein oder einen negativen PCR-Test vorweisen können. Nur so konnte der Verein wieder für die Maximalkapazität im Grünwalder Stadion (15.000 Zuschauer) sorgen. Doch schon damals führte die Einführung der 3G+-Regel zu vielen Diskussionen unter den Fans.

2G, 3G, 3G+: Was bedeuten die Corona-Regeln? 2G: Geimpft oder genesen. Getestete Personen erhalten keinen Zutritt. Als Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Maskenpflicht, Personenobergrenze und Abstandsgebot entfallen.

Geimpft oder genesen. Getestete Personen erhalten keinen Zutritt. Als Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Maskenpflicht, Personenobergrenze und Abstandsgebot entfallen. 3G: Geimpft, genesen oder getestet. PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein, Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein. Als sonstiger Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Mitunter gelten Maskenpflicht, Personenobergrenze sowie Abstandsgebot.

Geimpft, genesen oder getestet. PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein, Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein. Als sonstiger Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Mitunter gelten Maskenpflicht, Personenobergrenze sowie Abstandsgebot. 3G+: Geimpft, genesen oder getestet. Nur PCR-Test erlaubt (maximal 48 Stunden alt), ein Schnelltest ist nicht zulässig. Als sonstiger Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. Maskenpflicht, Personenobergrenze und Abstandsgebot entfallen.

Diese könnten sich jetzt noch einmal verstärken: Denn ab sofort müssen die Sechzger Ungeimpfte nach der aktuell geltenden Fassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung komplett ausschließen. Einige bayerische Vereine, darunter der FC Augsburg und die SpVgg Unterhaching haben bereits angekündigt, dass der Zutritt ins Stadion nur noch nach der 2G-Regelung gewährt wird.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärte am Dienstag auf der Pressekonferenz nach der Sitzung des Kabinetts, dass unter anderem in Fußballstadien in Bayern künftig die 2G-Regel gelten wird.

2G-Regel im Stadion: Noch kein Update vom TSV 1860

Der TSV 1860 selbst hat sich bislang noch nicht dazu geäußert, muss nun aber wohl ein neues Hygienekonzept für den Zutritt ins Stadion erstellen, um nach der Länderspielpause am 20. November gegen den MSV Duisburg wieder Fans im Stadion empfangen zu können. Tickets für die Partie gegen den Tabellen-Achtzehnten sind bereits seit einigen Tagen im Verkauf – hier noch mit dem Hinweis auf die 3G+-Regelung.

Spannend bleibt die Frage, wie die Löwen-Fans auf 2G im Grünwalder Stadion reagieren werden. Denn sie werden gebraucht: Die letzten Spiele - vor allem gegen Schalke (1:0) und Freiburg II (6:0) - haben gezeigt, wie wichtig die Unterstützung des zwölften Manns im Stadion für die Mannschaft ist.