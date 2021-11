TSV 1860: Marco Hiller macht Vertrags-Entscheidung nicht vom Aufstieg abhängig

Der Vertrag von Marco Hiller läuft im Sommer 2022 aus. Der Stammtorhüter des TSV 1860 möchte unbedingt verlängern, auch wenn der Aufstieg aktuell in weite Ferne gerückt ist.

München - Marco Hiller ist die klare Nummer eins beim TSV 1860, der Torwart rettete den Löwen bereits so manchen Punkt in dieser Spielzeit. Doch wie sieht es in der kommenden Saison aus?

Fest steht: Der Vertrag des 24-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus und Hiller möchte unbedingt bleiben. Im August hatte er bereits angekündigt, bei 1860 im Winter verlängern zu wollen.

Hiller möchte seinen Vertrag bei 1860 verlängern

Auch ein paar Monate später verfolgt das Löwen-Eigengewächs weiterhin diesen Plan: "Ja klar. Das habe ich im August gesagt und so schnell ändere ich meine Meinung nicht", sagte Hiller jetzt dem Online-Portal " ".

Im Sommer peilte der Torhüter auch an, mit Sechzig bald in einer anderen Liga spielen zu wollen. Aus diesem Vorhaben wird - Stand jetzt - aber wohl eher nichts, zumindest nicht nach dieser Saison. Aktuell belegen die Giesinger Rang 15, nur einen Zähler von den Abstiegsplätzen entfernt.

Hiller glaubt an Aufholjagd des TSV 1860

Hillers Zukunftspläne beeinflusst dies aber nicht: "Ich spiele gerne bei Sechzig, vom Aufstieg mache ich meine Entscheidung nicht abhängig. Entscheidend ist die Entwicklung der Mannschaft und des Clubs", so der gebürtige Gröbenzeller. "Ich denke, dass wir gut aufgestellt sind und kontinuierlich nach vorne kommen, auch wenn wir uns das erste Saisondrittel von den Ergebnissen her anders vorgestellt haben."

1860 hängt mit lediglich drei Saisonsiegen aktuell hinter den Erwartungen zurück. Dennoch: Hiller glaubt an seine Löwen: "Wir haben letztes Jahr eine Aufholjagd hingelegt, das traue ich uns dieses Jahr genauso wieder zu."