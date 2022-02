TSV 1860: Goden-Comeback gegen Meppen - Lex und Belkahia angeschlagen

Der TSV 1860 will beim SV Meppen den fünften Auswärtssieg in Folge einfahren. Flügelspieler Kevin Goden steht erstmals wieder im Kader, Stefan Lex und Semi Belkahia haben mit Wehwehchen zu kämpfen.

München - Vier Siege und eine 2:0-Pausenführung hatte Sechzig schon vorgelegt, bevor Eintracht Braunschweig den Blauen den vereinseigenen Drittliga-Rekord von fünf Siegen in Serie noch entriss (2:2). Im Auswärtsspiel beim SV Meppen (Samstag, 14 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) ist aber schon der nächste Geniestreich möglich: Der TSV könnte den fünften Auswärts-Dreier in Serie landen.

"Ich möchte aus den restlichen 15 Spielen 45 Punkte holen, das ist ja klar", sagte Trainer Michael Köllner vor dem Duell: "Wir wissen, dass wir in der Lage sind, jedes Spiel zu gewinnen – auch in Meppen." Nach zuletzt vier Siegen in der Fremde gilt also: Fünf mal drei macht 15 Punkte.

Goden zurück, Lex und Belkahia angeschlagen

Verzichten muss 1860 auf Abwehrchef Stephan Salger (Gelbsperre), Neuzugang Kevin Goden ist wohl erstmals seit der Winterpause wieder dabei. "Ich gehe davon aus, dass er in Meppen wieder im Kader stehen wird", meinte Köllner.

Fraglich sind hingegen Kapitän Stefan Lex und Semi Belkahia, die zuletzt mit Blessuren zu kämpfen hatten. "Ich hoffe, dass sie mitfahren können. Wir müssen noch abwarten, wie es im Training aussieht", sagte der Löwen-Coach. Wahrscheinlich werden beide aber mit dabei sein.

Junglöwe Morgalla fest zu den Profis befördert

Auch Leandro Morgalla darf sich Hoffnung machen, künftig häufiger im Kader dabei zu sein. Das 17-jährige Top-Talent ist jüngst fest in die Profimannschaft befördert worden und soll sich dort weiter entwickeln. "Er ist seit dieser Woche fest im Kader und wird in jedem Training dabei sein. Wir hoffen, dass es ihn in Schwung bringt, regelmäßig am Profitraining teilzunehmen - dass er an Qualität zulegt und den nächsten Schritt machen kann", begründete Köllner die Beförderung des Junglöwen.