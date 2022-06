Trainingslager-Newsblog: Am Freitag geht's für den TSV 1860 nach Windischgarsten

Wie schon in den vergangenen Jahren wird der TSV 1860 sein Sommer-Trainingslager auch dieses Mal wieder im oberösterreichischen Windischgarsten verbringen. Wir halten Sie in unserem Newsblog mit den wichtigsten Infos und frischen Eindrücken von vor Ort auf dem Laufenden!

Auch dieses Jahr residiert der Löwen-Tross wieder im Hotel Dilly in Windischgarsten.

Windischgarsten - Servus, Windischgarsten! Am Freitag bricht der Tross des TSV 1860 wie schon in den vergangenen Jahren nach Oberösterreich auf, um sich bis zum 7. Juli in traumhafter Umgebung auf die neue Saison vorzubereiten. Auf dem Programm stehen neben zahlreichen schweißtreibenden Einheiten auch zwei Testspiele gegen die österreichischen Erstligisten SV Ried (1. Juli, 17 Uhr) und den LASK (6. Juli, 18.30 Uhr).

Die AZ ist wie jedes Jahr mit einem Reporter vor Ort und hält Sie hier mit allen wichtigen Infos und frischen Eindrücken auf dem Laufenden!

+++ Willkommen im Trainingslager-Newsblog! +++

Servus und herzlich willkommen im AZ-Newsblog zum Trainingslager des TSV 1860 in Windischgarsten! Am Freitag bricht der Tross um Löwen-Coach Michael Köllner nach Oberösterreich auf, wo das Team auch dieses Jahr bei seinem Partner im Hotel Dilly residieren wird.