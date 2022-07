TSV 1860: Ein Tallig-Treffer, drei Schönheitsfehler beim 1:1 gegen SV Ried

1860 kassiert beim 1:1 gegen Ried das erste Gegentor. Zwei Verletzte, Fans mit Scheichlied.

Windischgarsten - Fünfter Test, fünfter Sieg, fünftes Mal zu Null?

Sechzigs Duell mit dem österreichischen Erstligisten SV Guntamatic Ried zum Auftakt des österreichischen Trainingslagers in Windischgarsten hätte so schön werden können: Erik Tallig schoss den TSV, der erstmals mit seinen neuen Auswärtstrikots aufgelaufen war, mit einem platzierten Schuss in Front (41.). Fynn Lakenmacher (13.), Joseph Boyamba (21.) und Quirin Moll (77.) verpassten weitere Treffer. Doch die Abwehr der Giesinger zeigte sich bei dem aufgrund eines Gewitters in Windischgarsten erst mit fast 60-minütiger Verspätung angepfiffenen Test etwas löchrig, deshalb hieß es am Ende 1:1.

TSV 1860: Neuzugang Lannert muss verletzt raus

Neuzugang Christopher Lannert feierte ein solides Kurz-Debüt als Rechtsverteidiger, doch er musste bereits in der ersten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt werden (36.) – ebenso wie später Kapitän Stefan Lex, der nach Adduktorenproblemen erst kürzlich wieder fit geworden war (75.). Zur Pause hatte Coach Michael Köllner seine Elf komplett ausgetauscht.

Was die Löwen-Party weiterhin schmälerte: Einige Fans brachten ihre Abneigung gegen Investor Hasan Ismaik und das Testspiel gegen Newcastle zum Ausdruck. An einer Werbebande zwischen den Trainerbänken hing ein Bannermit der Aufschrift „Against Sportswashing – Scheiß auf die Scheichs“. Hintergrund ist das geplante Testspiel gegen Newcastle United. Der Premier-League-Klub ist vor einigen Monaten von einem Investmentfonds aus Saudi Arabien übernommen worden, was zu massiven Diskussionen geführt hat.

Bengalos beim Testspiel gegen den SV Ried

Außerdem zündeten die Fans Bengalos und stimmten das Scheichlied an, um gegen Ismaik und dessen Fanartikel-Firma zu protestieren. Manche Dinge scheinen sich wohl auch in dieser Spielzeit nicht zu ändern bei den Blauen.