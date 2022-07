Beim Fanfest enthüllt: TSV 1860 stellt neue Heimtrikots vor

Am Samstag hat der TSV 1860 beim Fanfest die neuen Heimtrikots für die kommende Saison vorgestellt. Drei Botschaften wollen die Löwen damit vermitteln.

Die Spieler des TSV 1860 München zeigen beim Mannschaftsfoto am Fanfest das neue Heimtrikot.

München - Zum neuen Mannschaftsfoto nach der Begrüßung auf dem Fanfest kamen die Löwen wie es sich gehört im brandneuen Heimtrikot aufgelaufen: Vorwiegend in weiß gehalten und neu mit hellblauen Quer- statt Längsstreifen wurde das Leiberl ordentlich aufgefrischt. Auch Hosen und Stutzen kommen in hellblau daher. Schwarz sind nur noch die Logo-, Namen- und Nummerndrucke sowie einige Sponsoren.

Mit dem Trikot wollen die Löwen drei Botschaften vermitteln: "Wir sind laut. Wir sind wach. Wir sind bereit." 1860- Chefcoach Michael Köllner ist begeistert von den neuen Leibchen: "Für mich ist das ein außergewöhnliches Trikot, weil so was haben wir noch nie gehabt."

Yannick Deichmann vom TSV 1860 München im neuen Trikot mit Fans beim Fanfest © sampics/Augenklick

Man müsse auch mal was Neues" zeigen, sagte Köllner im Pressegespräch, das sei ein völlig anderes Trikot. "In Kombination mit Hose und Stutzen sieht das wirklich klasse aus. Es ist sehr figurbetont. Wenn der eine oder Spieler in dem Trikot ein Problem hat, dann muss unser Fitnesscoach Jörg Mikoleit drüber rutschen…", lachte Köllner.

TSV 1860 läuft auch dieses Jahr wieder mit Meisterstern auf

Bereits vergangene Woche wurden die neuen Auswärtstrikots enthüllt. Die sind überwiegend in Schwarz gehalten und mit horizontalen und vertikalen Elementen in Silber verziert. Der Kragen, der Abschluss an den Ärmeln sowie die Streifen seitlich unter den Achseln sind gelb.

Kapitän Stefan Lex im neuen Auswärtstrikot des TSV 1860. © sampics/Augenklick

So sieht das neue Löwen-Auswärtstrikot von hinten aus. © sampics/Augenklick

Auf der Vorderseite befinden sich das Logo von Hauptsponsor "die Bayerische" sowie das Löwen-Wappen samt Meisterstern aus dem Jahre 1966 – beides in silberner Farbe – sowie der Nike-Swoosh in Weiß. Auf der Rückseite befinden sich neben der Rückennummer auch das Logo von Sponsor "Pangea life" sowie der Spruch "Einmal Löwe, immer Löwe".

"Wie bereits vor zwei Jahren nehmen Farben und Symbolik Bezug auf unsere Heimat und das Stadtwappen mit dem Münchner Kindl. Der silberne Trikotlook ist wesentlich urbaner als das Vorgänger-Modell und wirkt gleichzeitig modern, trendig und stylisch", teilen die Münchner mit. Die neuen Trikots sollen demnach eine "erneute Hommage an die Stadt" sein.

Beim Ausstieg aus dem Bus nach der Anreise zum Trainingslager in Windischgarsten konnten die Fans die neuen Trikots erstmals in Augenschein nehmen. Im Testspiel gegen den SV Ried am Freitag (17 Uhr/Löwen-TV und im AZ-Liveticker) werden die Spieler die Leibchen zum ersten Mal überstreifen.

Auswärtstrikots des TSV 1860: Der Preis bleibt gleich

Preislich hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert. Die Erwachsenen-Variante kostet weiterhin 79,95 Euro, die Kinder-Ausführung 59,95 Euro. Die neuen Trikots können ab sofort im bestellt werden.

Am Samstag gibt es in der Pre-Sale-Phase die ersten 186 Exemplare ab 10 Uhr im Fanshop auf dem Trainingsgelände an der Grünwalder Straße zu kaufen. Zum traditionellen Fanfest am 9. Juli startet um 10 Uhr dann der reguläre Verkauf.