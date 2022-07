Tickets für Pokal-Kracher gegen Dortmund: 1860 verlangt Top-Zuschlag

Ende Juli wartet mit dem Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund ein absolutes Highlight auf den TSV 1860. Nun haben die Löwen Infos zum Ticketverkauf bekannt gegeben.

München - Nur noch knapp drei Wochen, dann startet der TSV 1860 in die neue Saison. Zum Auftakt geht es für den Vorjahresvierten zu Absteiger Dynamo Dresden (23. Juli), gut eine Woche später empfangen die Löwen Borussia Dortmund in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Pokal-Kracher gegen BVB: Dauerkarten-Inhaber erhalten Vorkaufsrecht

Nun hat 1860 auch die ersten Infos zum Ticketverkauf für den Flutlicht-Kracher auf Giesings Höhen gegen den BVB bekannt gegeben. Wie der Klub mitteilt, haben die 11.860 Dauerkarten-Inhaber ab dem 7. Juli (12 Uhr) ein exklusives Vorkaufsrecht.

Da die Karten für das Spiel gegen den Champions-League-Teilnehmer unter den Fans natürlich heiß begehrt sind, erheben die Löwen ausnahmsweise einen Top-Zuschlag. Die Preise sollen demnach "in einem angemessenen Rahmen" angepasst werden. Weitere Infos zum Kartenverkauf will der Klub in der kommenden Woche bekannt geben.