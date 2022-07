Testspiel im Liveticker: TSV 1860 München gegen SV Ried - Endstand 1:1

Wir nutzen die Zeit der Verzögerung und schauen mal drauf, was sich bei den Löwen in diesen Tagen sonst so tut. Heute Mittag ist der Tross der Sechzger in Windischgarsten angekommen, wo er wie schon in den vergangenen Jahren im Hotel Dilly residieren wird. Sie wollen wissen, was dort so geboten ist? Wir haben die Unterkunft der Sechzger genauer vorgestellt - hier geht's lang!