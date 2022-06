Hotel Dilly in Windischgarsten: Hier residieren die Löwen während des Trainingslagers

Auch in diesem Jahr wird der TSV 1860 wieder sein Sommer-Trainingslager im oberösterreichischen Örtchen Windischgarsten verbringen. Die AZ stellt die Unterkunft der Sechzger genauer vor.

München - Nachdem Trainer Michael Köllner nach einem intensiven Start in die Vorbereitung am Donnerstag eine Pause vergönnt hat, geht es für die Spieler bereits tags darauf wieder weiter. Am Freitag bricht der Tross des TSV 1860 ins Sommer-Trainingslager nach Windischgarsten auf, wo zwei Testspiele gegen den SV Ried und den LASK anstehen.

Schon in den vergangenen Jahren war das 2.500-Seelen-Örtchen in Oberösterreich das Ziel der Sechzger, wenn es ums Sommer-Trainingslager ging. Auch in diesem Jahr werden die Löwen vom 1. bis zum 7. Juli im Hotel Dilly residieren, einem 4-Sterne-Superior-Resort im Herzen von Oberösterreich. Dort finden Trainer und Spieler perfekte Bedingungen vor, um sich auf die neue Saison vorzubereiten.

Günther Gorenzel stellte den Kontakt zum Hotel Dilly her

"Wir sind ein Familienbetrieb in der fünften Generation und legen daher großen Wert darauf, dass sich alle bei uns willkommen fühlen. In unserem großen Wellnessbereich, der sich auf 5.000 Quadratmeter erstreckt, können sich die Profis zwischen den Trainingseinheiten optimal regenerieren", sagte das Besitzer-Ehepaar Horst und Marion Dilly vor einigen Jahren, als sie die Löwen erstmals in Windischgarsten begrüßten.

Die Kooperation mit dem Hotel kam über Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel zustande. Der Sport-Geschäftsführer der Löwen kennt die Familie Dilly seit seiner Zeit bei Blau-Weiß Linz näher, wo sie sich als Sponsor und Gönner engagiert.

Das Dilly Resort mit einem 18-Loch-Golfplatz liegt im Luftkurort Windischgarsten, nur zweieinhalb Autostunden von München entfernt. Die Übungseinheiten finden direkt auf den Hotelplätzen oder im örtlichen Stadion statt. Dort gibt es zwei Rasenplätze.

Auch das Teambuilding soll nicht zu kurz kommen

Auch sonst lässt das Hotel kaum Wünsche offen. So verfügt es etwa über eine Pool-Landschaft, einen Fußball-Golf-Bereich und ein eigenes Fitnessstudio. Die malerische Bergkulisse lädt zudem zu den verschiedensten Outdoor-Aktivitäten ein und bietet zahlreiche Wanderwege. In den vergangenen Jahren waren die Löwen zum Beispiel schon beim Wildwasser-Rafting und unternahmen eine gemeinsame Bergtour.

Spektakuläre Teambuilding-Maßnahme: Vor zwei Jahren gingen die Löwen während des Trainingslagers gemeinsam zum Wildwasser-Rafting. © sampics/Augenklick

Das Teambuilding darf in der Vorbereitung schließlich nicht zu kurz kommen – in diesem Jahr soll es nämlich unbedingt klappen mit dem Aufstieg. An den Rahmenbedingungen im Trainingslager wird es nicht scheitern!