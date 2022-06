TSV 1860: Löwen-Trio zurück auf dem Rasen

Marcel Bär, Stefan Lex und Jesper Verlaat kehrten am Dienstag wieder an die Grünwalder Straße zurück und könnten dem TSV 1860 am Freitag gegen Ried möglicherweise wieder zur Verfügung stehen.

29. Juni 2022 - 17:20 Uhr | AZ