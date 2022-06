Generalprobe vor dem Ligastart: TSV 1860 testet gegen Premier-League-Klub Newcastle United

Kurz vor dem Start in die Drittliga-Saison 2022/23 testet der TSV 1860 in der Generalprobe gegen Newcastle United.

München - Härtetest zum Ende der Vorbereitung! Der TSV 1860 trifft in seinem letzten Testspiel vor dem Drittliga-Start auf den Premier-League-Klub Newcastle United,

Das Duell findet am 15. Juli 2022 beim FC Saalfelden Pinzgau in Österreich statt, wie die Löwen am Mittwoch bekannt gaben. Eine genaue Anstoßzeit steht noch nicht fest.

Vier Vorbereitungsspiele, vier Siege für 1860

Es ist das achte und letzte Spiel in der Vorbereitung für Sechzig. In den bereits absolvierten vier Test-Duellen ging 1860 jeweils als Sieger hervor, unter anderem gegen Zweitligist Karlsruher SC (4:0).

Nur acht Tage nach dem Spiel gegen Newcastle starten die Sechzger am 23.7. (14 Uhr) gegen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden in die neue Drittliga-Saison