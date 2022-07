Sechzigs dreifacher Härtetest am Wochenende

Fanfest, Generalprobe gegen Bundesligist Gladbach, Mitgliederversammlung: Den TSV 1860 erwartet ein spannendes Wochenende mit Konfliktpotenzial. "Ich würde Reisinger auch wählen", wirbt Trainer Michael Köllner.

München - Kaum ist das Trainingslager der Löwen in Windischgarsten (inklusive freiem Freitag danach) vorbei, steht den Sechzgern ein äußerst spannendes Wochenende ins Haus: Gleich drei Termine, die sich gewiss viele Fans rot - Pardon, natürlich blau - im Kalender angestrichen haben.

Kurioserweise könnten gleich alle drei Events rund um den TSV 1860 entweder einen relativ erfolgreichen und harmonischen Ablauf nehmen, oder aber durch entsprechende Wendungen negative Spuren hinterlassen, die das Saisonziel Aufstieg schon vor dem Auftakt mehr oder weniger erschweren könnten. Die AZ blickt auf Sechzigs dreifachen Härtetest.

TSV 1860: Nach zwei Jahren findet endlich wieder ein Fanfest statt

Fanfest und Trikot-Präsentation: Zwei Jahre hintereinander musste das Fanfest aufgrund der Coronakrise ausfallen, nun wird endlich wieder gefeiert: "Ich hoffe, dass viele Leute kommen und die Spieler mal aus einer anderen Perspektive kennenlernen", meinte Köllner über seine Sechzger zum Anfassen.

Startschuss der Veranstaltung ist die Begrüßung des Geschäftsführer-Duos Marc-Nicolai Pfeifer und Günther Gorenzel um 9. 30 Uhr. Es folgen die Präsentation des Heimtrikots und der erneuerten Mannschaft, die sogleich zum obligatorischen Foto und einem Showtraining (11 Uhr) antreten wird. Köllner dazu: "Das wird ein normales Training, da nehme ich auf die Spieler keine Rücksicht: nicht nur ein Kreisspiel, aufs Tor schießen und wieder heimgehen."

TSV 1860 enthüllt sein neues Heimtrikot

Der Coach verriet über das neue Löwen-Leiberl: "Für mich ist es ein außergewöhnliches Trikot, denn so etwas hatten wir noch nie. Es ist ein völlig anderes Trikot." Zudem tritt die Band "Lustfinger" auf, die unter anderem den Sechzger-Song "Löwenmut" zum Besten geben wird.

Fragt sich nur, ob auch das Scheichlied gegen Investor Hasan Ismaik oder Widerworte auf Köllners klare Kante nach der Fan-Kritik an seinem Lob für Ismaik-Statthalter Anthony Power zu hören sein werden. Köllner dazu: "Es scheint kleine Irritationen auf manchen Gebieten zu geben, aber ich hoffe, dass wir das schnell wieder in den Griff bekommen."

TSV 1860 vor Testspiel-Kracher gegen Borussia Mönchengladbach

Härtetest gegen Bundesligist Gladbach: Löwen gegen Fohlen. Am Sonntag (14 Uhr/Fohlen-TV und im AZ-Liveticker) steigt nach den beiden Tests gegen die österreichischen Erstligisten SV Ried und Linzer ASK (jeweils 1:1) die erste Generalprobe vor dem Drittliga-Auftakt bei Dynamo Dresden (23. Juli). Nicht nur ein Härtetest für die Löwen, die bisher in der Vorbereitung ungeschlagen sind. Es wird sich in Rottach-Egern am Tegernsee wohl erstmals zeigen, welche Härtefälle künftig drohen.

Köllner will seine potenzielle Startformation erstmals über etwa 60 Minuten auflaufen lassen. "Wir werden defensiv sicherlich nochmal mehr gefordert werden. Aber ich erwarte schon, dass wir über Konterspiel und Umschaltmomente kommen", meinte Kölner über die Marschroute gegen den Erstligisten.

Grundsätzlich müsse 1860 noch an mehreren Dingen feilen. "Wir brauchen noch mehr Körperlichkeit, aber auch einen Plan B", ergänzte der Oberpfälzer über physisch starke Sechzger, die dem favorisierten 4-1-4-1-Spielsystem eine funktionierende Alternative brauchen (3-5-2).

TSV 1860: Präsident Robert Reisinger steht vor seiner Wiederwahl

Mitgliederversammlung und Präsidentschaftswahl: Am Sonntag, schon um 10 Uhr, findet die Mitgliederversammlung im Zenith statt. Das Präsidium um Robert Reisinger steht vor seiner dritten Amtszeit. Unumstritten ist der Oberlöwe nicht, doch er darf sich gerade im e.V.-Lager über eine Vielzahl an Unterstützern freuen und es steht (satzungsgemäß) ohnehin kein Gegenkandidat bereit. "Ich habe mit dem Präsident kein Problem, wir stehen in einem super Austausch ", sagte Trainer Köllner, "ich würde Reisinger auch wählen, aber ich kann leider meine Stimme nicht abgeben."

Ob auf oder neben dem Rasen: Der Chefcoach plädiert energisch für Einigkeit. Das Schlusswort des Mannes, der dem Ziel Aufstieg alles unterordnen will: "Man muss meine Aussagen manchmal auch in den richtigen Kontext setzen: Wenn es außenrum schief läuft, habe ich es irgendwann auf dem Platz. Deshalb ist es wichtig, keine Störfeuer zu haben und ein geschlossener Verein zu sein - nur so können wir erfolgreich sein!"