Testspiel im Liveticker: Borussia Mönchengladbach gegen TSV 1860 München live - Endstand 6:0

Nicht nur eine ganze Menge Fans sind dem VfL-Tross an den Tegernsee gefolgt. Rund 500 Trainingskiebitze beobachteten in den letzten Tagen die Einheiten. Donnerstag war neben U21-Nationaltrainer Antonio di Salvo auch Hansi Flick am Trainingsplatz in Rottach-Egern. Der Nationaltrainer wollte den neuen Gladbach-Trainer Daniel Farke persönlich kennenlernen und sicher am liebsten Jonas Hofmann in Watte packen. Der Nationaltrainer plant fest mit dem Fohlen-Verteidiger für die WM. Auch Hofmann startet gleich.