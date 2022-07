Die Saison ist eröffnet: TSV 1860 feiert mit seinen Fans

Rund 2.500 Anhänger haben am Samstag "Münchens große Liebe" gefeiert: Das Fanfest des TSV 1860 war eine einzige große, harmonische Begegnung, die Euphorie vor der neuen Drittliga-Saison deutlich zu spüren.

Vize-Präsident Hans Sitzberger mit der Mannschaft in ihren neuen Heimtrikots.

In den neuen Heimtrikots: Albion Vrenezi, Jesper Verlaat und Joseph Boyamba.

In der Spitze waren etwa 2.500 Löwen-Anhänger dabei.

München - Es war ein Tag ganz nach dem Geschmack der Löwen-Anhänger: Mit einem großen Fanfest hat Drittligist TSV 1860 München am Samstag offiziell die Saison eröffnet.

Mannschaft in neuen Heimtrikots gebührend begrüßt

Bei angenehmen Temperaturen eröffnete Stadionsprecher Sebastian Schäch die Veranstaltung gemeinsam mit den Geschäftsführern Günther Gorenzel und Marc-Nicolai Pfeifer auf der Bühne des neuen Löwen-Partners Rock Antenne.

Endlich kam dann die Mannschaft in den neuen Heimtrikots: Unter lang anhaltendem Applaus der Fans - in der Spitze versammelten sich etwa 2.500 Menschen an der Grünwalder Straße - ging es auf den Trainingsplatz, wo das offizielle Teamfoto für die Saison 2022/2023 entstand.

Lange Schlangen vor dem 1860-Fanshop

Es folgten ein Showtraining, zahlreiche Interviews und Verlosungen auf der Bühne sowie ein Unterhaltungsprogramm auf dem Parkplatz - mit Kinderhüpfburg, Torwandschießen, Teqball, Tretschlepperparkour oder Schussgeschwindigkeitsmessung.

Vor dem Fanshop bildeten sich lange Schlangen, viele Besucher kauften sich das neue Löwen-Trikot. Andere nutzten die Gelegenheit. um ihre Jahreskarte abzuholen. Weiter ging's mit der Präsentation der Mannschaft und der obligatorischen Autogrammstunde.