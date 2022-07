Trainingslager-Lehren beim TSV 1860: Ein blauer Haken, bei einem Quintett hakt's

Michael Köllner hat "nichts zu bemängeln", fünf Löwen um Martin Kobylanski noch nicht bei 100 Prozent.

"Jetzt liegt es an uns": 1860-Neuzugang Martin Kobylanski will bei Dynamo Dresden einen guten Saisonauftakt hinlegen.

München - Nach Mitternacht soll der Mannschaftsbus erst wieder am Teamhotel Dilly angedockt haben: An ihrem letzten Abend im oberösterreichischen Trainingslager in Windischgarsten haben es die Giesinger noch etwas krachen lassen. Das Alkoholverbot von Trainer Michael Köllner galt nicht mehr, zudem feierte Leistungsträger Phillipp Steinhart (in) seinen 30. Geburtstag (hinein).

Schwerwiegende Entgleisungen sind bei den Löwen nach AZ-Informationen aber ebenso ausgeblieben wie im Fan-Lager rund um den Abschluss-Test gegen den Linzer ASK (1:1).

Michael Köllner über TSV-1860-Trainingslager: "Es gibt nichts zu bemängeln"

Köllner zeigte sich mit dem sechstägigen Trainingscamp sehr zufrieden. "Jetzt können wir einen blauen Haken dahinter machen", sagte der 52-Jährige. Sein Fazit: "Da gibt's nichts zu bemängeln. Wir hatten optimale Bedingungen, auch wenn das Wetter ein, zwei Mal Kapriolen geschlagen hat. Aber wir konnten unser Programm durchziehen, haben keine verletzten Spieler. Das ist außergewöhnlich." Zudem sei man "im Hotel von Horst Dilly bestens aufgehoben" gewesen.

Während sich etwaige Stammspieler-Lehren aufgrund Köllners freudiger Komplettrotation nach jeweils 45 Minuten noch auf sich warten lassen, lässt sich bilanzieren: Ein 1860-Quintett hat noch Nachholbedarf.

Lannert und Bär sind noch nicht bei 100 Prozent

Dazu zählt auch Spielmacher Martin Kobylanski: Der Neuzugang von Eintracht Braunschweig hat zwar in der Vorsaison bewiesen, aufsteigen zu können. Er selbst hat mit zwei Toren und sieben Assists, verteilt auf 704 Minuten in 28 Spielen, sein Können nur teilweise abgerufen. Der Pole hat daher mit einigen weiteren Spielern schon um 7 Uhr morgens vor dem Mannschaftstraining mit dem neuen Fitnesstrainer Jörg Mikoleit eine Zusatzschicht geschoben. "Jetzt liegt es an uns, was wir daraus machen. Ein guter Start in die Saison kann entscheidend sein", meinte der neue Zehner über den Auftakt bei Dynamo Dresden (23. Juli): "Wenn wir ins Rollen kommen, ist vieles möglich. Man merkt, dass sich der ganze Verein danach sehnt."

Auch Neuzugang Christopher Lannert und Torjäger Marcel Bär sind aufgrund ihrer Coronainfektionen noch nicht bei 100 Prozent, zudem muss das Langzeitverletzten-Duo Marius Willsch und Daniel Wein erst herangeführt werden. Die Uhr läuft bis zum Auftakt in Dresden: Während Willsch und Wein wohl noch keine Startelf-Kandidaten sind, ist das restliche Trio durchaus eingeplant bei Köllner - zumindest, wenn es bis dahin fit ist.