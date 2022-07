Trainer-Umfrage: TSV 1860 wird nächste Saison wieder nur Vierter

Nur neun Trainer sehen den TSV 1860 als Aufstiegskandidaten. In der Vorsaison waren die Löwen noch der Top-Favorit.

München - Die Favoritenrolle hat dem TSV 1860 in der vergangenen Saison gar nicht geschmeckt. In der Spielzeit 2022/23 müssen sich die Giesinger mit dieser Bürde nicht mehr herumschlagen: In der neuen Umfrage unter den Drittliga-Trainern haben sich auf dem Portal " " nur neun Chefcoaches für Sechzig als Aufstiegskandidaten ausgesprochen.

Das Absteiger-Trio Dynamo Dresden, FC Ingolstadt 04 und Erzgebirge Aue gilt für das Gros der Fußball-Fachmänner als direkte Wiederaufstiegskandidaten. Dresden ist mit satten 19 Stimmen Top-Favorit, auch Ingolstadt (13) und Aue (10) trauen viele die Zweitliga-Rückkehr zu.

Auch Köllner sieht die drei Absteiger als Aufstiegskandidaten

Ansonsten wurden neben 1860 mit dem 1. FC Saarbrücken (3) und dem VfL Osnabrück (1) nur zwei weitere Klubs genannt. Lediglich Dynamo-Trainer Markus Anfang nahm nicht an der Umfrage teil.

Interessant: Auch 1860-Trainer Michael Köllner hat die drei Absteiger genannt, wobei die Übungsleiter oftmals nicht die eigene Mannschaft wählen. Jedenfalls können die Understatement-Löwen trotz des klaren Saisonziels Aufstieg heuer ohne die zweifelhafte Ehre des Topfavoriten starten.