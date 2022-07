Stresstest für 1860 gegen Linzer ASK: Köllner feilt an neuem System

Trainer Köllner zieht ein positives Fazit, Marius Willsch feiert sein Comeback gegen den Linzer ASK. "Freut mich riesig."

Windischgarsten - Nach wie vor ungeschlagen fuhr der TSV 1860 nach dem 1:1 gegen den Linzer ASK am Donnerstag wieder zurück in die Giesinger Heimat.

"Das Wort Stresstest trifft es gut. Das war ein sehr intensives Spiel, ähnlich eines Ligaspiels. Das hatten wir uns von dem Test auch versprochen“, meinte Trainer Michael Köllner.

TSV 1860 studiert ein neues System ein

Größtes Manko beim Remis, bei dem Fynn Lakenmacher traf: Die Anfangsphase, in der 1860 Probleme mit dem Gegner und dem eigenen 3-5-2-System hatte: "Die Spieler haben zunächst mit dem System gefremdelt. Das ist normal. Wie wir danach gespielt haben, das war richtig gut."

Köllner über das Comeback von Marius Willsch: "Dafür, dass er ein halbes Jahr verletzt war, erst seit drei Wochen trainiert und hier ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, war es super. Ich hoffe, dass alles hält. Für Marius freut es mich riesig."