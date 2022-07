Mit Wein und Bär in der Startelf: TSV 1860 bleibt auch gegen LASK ungeschlagen

Der TSV 1860 bleibt auch im sechsten Testspiel dieser Vorbereitung ungeschlagen. Zum Abschluss des Trainingslagers in Windischgarsten gab es ein 1:1 gegen den LASK.

Windischgarsten - Sechs Spiele, vier Siege und zwei Remis: Der TSV 1860 hält sich in der diesjährigen Sommer-Vorbereitung weiter schadlos. Am Mittwochabend trennte sich das Team von Trainer Michael Köllner vom österreichischen Bundesligisten LASK mit 1:1 (0:0).

Mit dem zuletzt angeschlagenen Torjäger Marcel Bär und Comebacker Marius Willsch feierten gegen die Linzer gleich zwei Löwen ihre Rückkehr auf den Platz, beide standen in der Startelf.

Lakenmacher trifft, doch erneut bringt 1860 die Führung nicht über die Zeit

Insbesondere zu Beginn der Partie hatten die Sechzger allerdings so ihre liebe Mühe mit dem hohen Pressing der Österreicher. Nach einer guten Viertelstunde kamen die Münchner aber besser in die Partie und erarbeiteten sich erste Chancen, auf einen Hochkaräter warteten die knapp 350 Zuschauer in der DANA-Arena aber vergeblich.

In der Halbzeit tauschte Köllner seine Mannschaft einmal komplett aus und brachte unter anderem Offensiv-Neuzugang Fynn Lakenmacher. Der Angreifer war es dann auch, der die Sechzger nach Vorlage von Yannick Deichmann in der 60. Spielminute mit einem sehenswerten Distanzschuss in Führung brachte.

Wie schon beim letzten Testspiel gegen die SV Ried die Löwen ihre Führung aber nicht über die Zeit. In der 70. Minute hatte Thomas Goiginger halblinks vor dem Strafraum etwas zu viel Platz und überwand den eingewechselten Löwen-Keeper Julius Schmid mit einem satten Schuss ins kurze Eck.

TSV 1860 trifft am Sonntag auf Borussia Mönchengladbach

"Das war ein sehr intensives Spiel, ähnlich eines Ligaspiels. Das hatten wir uns von dem Test auch versprochen", so das Fazit von Köllner. "Wir hatten gestern nochmals hart trainiert. Linz auch."

Am Mittwochabend steht in Windischgarsten noch der traditionelle Mannschaftsabend an, bevor es am Donnerstag nach einer weiteren Trainingseinheit zurück nach München geht. Das nächste Testspiel steht am kommenden Sonntag an, wenn die Löwen in Rottach-Egern auf Bundesligist Borussia Mönchengladbach treffen.