TSV 1860: Löwen-Rudel komplett - "Wir haben fast null Ausfälle"

Torjäger Marcel Bär ist wieder fit, nur Junglöwe Lorenz Knöferl fehlt: Fitte Profis freuen Cheftrainer Michael Köllner.

Windischgarsten - Wie lange ist es schon her, dass der TSV 1860 eine solche Nachricht vermelden konnte?

Am Dienstag freute sich Cheftrainer Michael Köllner, der AZ in der wohlverdienten Mittagspause mitteilen zu dürfen: "Wir haben fast null Ausfälle!" Nach der Vormittagseinheit und vor dem heutigen Abschluss-Test im Trainingslager gegen den Linzer ASK (18.30 Uhr/Löwen-TV und im AZ-Liveticker) fragte der 52-Jährige seinen Torschützenkönig: "Und, Cello, wie schaut's aus? Kannst du morgen spielen?"

Marcel Bär gibt das Okay fürs LASK-Testspiel

Angreifer Marcel Bär, durch seine Erkrankung vor dem Trainingslager und eine kürzliche, leichte Kniereizung mit zwei verschiedenen (Klein-)Baustellen geplagt, erwiderte etwas zögerlich: "Weiß noch nicht, denke schon!" Nachdem Köllner meinte, den 30-Jährigen ja jederzeit vom Feld nehmen zu können, gab der gebürtige Gifhorner endgültig grünes Licht. Einem Einsatz, zumindest einem kurzen, dürfte somit nichts im Wege stehen.

Mit Youngster Lorenz Knöferl (19), den Sprunggelenksprobleme für einige Tage aus der Bahn geworfen haben, wird daher voraussichtlich nur ein einziger Löwe fehlen. Doch selbst der Offensivspieler kann immerhin individuell trainieren. Gut für Sechzigs Teamärztin Monika Mrosek, die hier in Oberösterreich somit eher auf Abruf verweilt, als tatkräftig in Aktion treten zu müssen.

Auch Willsch und Wein können wieder mitmischen

Vor allem für die beiden Dauer-Sorgenkinder Marius Willsch (Schambeinentzündung) und Daniel Wein (Achillessehnenentzündung) freut sich der Coach, dass sie endlich wieder vollumfänglich mitmischen können und der Belastung bisher standhalten: "Es ist super, dass sie wieder dabei sind."

Auch der neue Athletiktrainer Jörg Mikoleit, lange Fitness-Coach des 1. FC Ingolstadt, zeigt sich mit seinen neuen Schützlingen zufrieden: "Die Jungs sind auf jeden Fall willig, wir machen Schritt für Schritt und sind, glaube ich, auf einem sehr guten Weg."