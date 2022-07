Köllners Blockbuster-Schwur: "Du musst liefern jetzt!"

Der 1860-Trainer will mit allen Mitteln den Aufstieg und sagt: "Du musst liefern jetzt."

Windischgarsten - Welcher Film wird's diesmal werden, Trainer? Der Chefcoach des TSV 1860 lud gestern Abend im Rahmen des Trainingslagers in Windischgarsten wieder zum traditionellen Kinoabend.

"Die Löwen vor dem Aufstieg", scherzte Michael Köllner auf AZ-Nachfrage über den Streifen, den er mit seiner Mannschaft schauen werde. Fest steht jedenfalls: Die Leinwand soll sein Team wieder zum Nachdenken anregen, damit sie ihre Birne einschalten.

Dies tat der TSV-Trainer am Vortag bereits selbst, indem er am Fanabend im "Salettl" am Golfplatz das klare Ziel Aufstieg zwar einmal mehr in den Mund nahm, aber relativierte und bei den Fans in seiner Ansprache am Mikrofon um Geduld warb: "Wir müssen Schritt für Schritt gehen."

Ein Schritt in die richtige Richtung

Ein Schritt in die richtige Richtung war in jedem Fall die weiß-blaue Aufrüstung, schließlich ist 1860 nach nunmehr neun Neuzugängen um Abwehr-Hüne Jesper Verlaat, Spielmacher Martin Kobylanski, Sturmtank Fynn Lakenmacher und Co. nunmehr auf sämtlichen Positionen doppelt und mit verschiedenen Spielertypen besetzt. Köllner über den Kampf um sämtliche Startelf-Plätze in den eigenen Reihen: "Für alle gilt: Du musst liefern jetzt. Du kannst dir in der neuen Konstellation keine zwei schlechten Wochen mehr leisten." Dies würde nämlich wohl für nahezu jeden seiner Spieler heißen: ab auf die Bank, der Nächste, bitte!

Auf die Frage, wie viele Positionen in seiner Stammformation bisher fix seien, meinte der 52-Jährige: "Eine." Und zwar Torhüter Marco Hiller, wenngleich der gebürtige Fuchsmühler ein Lob an Ersatzkeeper Tom Kretzschmar hinterherschickte. Ganz getreu dem Motto: Konkurrenz belebt das Geschäft. Spieler, Funktionäre, Fans, ob auf dem Platz, in Besprechungen oder am Mikro: Köllner schwört sie alle ein auf das eine große Ziel. Schließlich weiß er, dass er auch selbst liefern muss.

Man darf gespannt sein, welchen Blockbuster sich Köllner diesmal dafür auserkoren hat.