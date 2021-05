"Spacko"-Affäre: DFB fordert 1860-Kapitän Sascha Mölders zu Stellungnahme auf

Nach dem Derby zwischen dem TSV 1860 und dem FC Bayern II ließ sich Löwen-Kapitän Sascha Mölders zu einer Verbal-Attacke gegen Maximilian Welzmüller hinreißen. Der DFB hat den Torjäger nun zu einer Stellungnahme aufgefordert - droht dem Alpha-Löwen eine Sperre?

München - Fällt Sascha Mölders seine "Spacko"-Aussage auf die Füße? Nach dem 2:2 im Derby gegen den FC Bayern II wetterte der Kapitän des TSV 1860 vor laufender Kamera bei "Magenta Sport" in Richtung Bayern-Mittelfeldspieler Maximilian Welzmüller. Für die selbsternannte "Wampe von Giesing" könnte dies nun Konsequenzen haben.

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ermittelt gegen den 36-Jährigen wegen des Verdachts auf unsportliches Verhalten. Das teilte der DFB am Dienstag mit. Konkret geht es um die Aussage: "Nächstes Jahr seid ihr in der Regionalliga Bayern, Spacko."

"Spacko"-Affäre: Mölders zu Stellungnahme aufgefordert

Der Kontrollausschuss forderte Mölders deshalb am Dienstag zu einer Stellungnahme auf. Sobald diese vorliegt und ausgewertet ist, wird über den weiteren Fortgang des Verfahrens entschieden. Die Sechzger kämpfen am kommenden Samstag (13.30 Uhr/Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker) im direkten Duell beim FC Ingolstadt um einen Platz in der Aufstiegs-Relegation. Eine mögliche Sperre würde auch in der Relegation gelten!

Eine Sperre von Mölders würde die Löwen hart treffen. Der Drittliga-Toptorjäger (22 Saisontore) ist unter Michael Köllner absolut gesetzt und stand abgesehen vom Auswärtsspiel in Magdeburg (3:0) am 21. Spieltag, als er aufgrund einer Gelbsperre fehlte, in jedem Spiel auf dem Platz. Für seine herausragende Saison wurde er zuletzt zum Drittliga-Spieler des Jahres gewählt.