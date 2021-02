Pfeifer verrät Löwen-Aktion: Macht das S-Bahn-Derby voll!

Der TSV 1860 hat für das anstehende Heimspiel, gleichbedeutend mit dem Derby gegen die SpVgg Unterhaching, die Neuauflage einer bekannten und bewährten Aktion angekündigt: macht das Sechzger voll.

München - Ein Team, ein Weg – und 15.000 für Sechzig im Grünwalder Stadion: Wie Finanz-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer ankündigt, hat sich der TSV 1860 für das kommende Heimspiel am Samstag, den 26. Februar (14 Uhr) etwas ausgedacht, um die eigenen Fans mit ins Sechzgerstadion zu nehmen.

S-Bahn-Derby mit virtuell ausverkauftem Grünwalder Stadion?

"Normalerweise blicke ich, wie es auch Günther Gorenzel und Michael Köllner erfolgreich praktizieren, auf das nächste Spiel. Diesmal möchte ich eine Ausnahme machen", wird Pfeifer im Stadionmagazin des TSV für das Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock (im AZ-Liveticker) zitiert und erklärt: "Für das "S-Bahn-Derby" gegen die SpVgg Unterhaching am 26. Februar haben wir uns mit Eurer Hilfe das Ziel gesetzt, ein ausverkauftes Grünwalder Stadion zu präsentieren." Und wie? Mit einer bereits seit einigen Monaten laufende Aktion.

Pfeifer weiter: "Dafür bieten wir ab kommenden Montag das virtuelle 12. Mann Ticket an – natürlich inklusive Rabatt-Aktionen, mit denen sich die Investition wieder locker reinholen lassen, was mein ‚schwäbisches‘ Herz höher schlagen lässt." Wie locker der Geldbeutel der Sechzger-Anhängerschaft in Zeiten der Corona-Krise sitzt, wird sich zeigen.

Löwen-Fans bewiesen schon häufiger ihre Treue

Vor Saisonbeginn hatten die Fans mit über 11.000 verkauften Dauerkarten und später mit zahlreicher Unterstützung der beschriebenen Aktion bereits eindrucksvoll ihre unerschütterliche Treue zu Münchens großer Lieber unter Beweis gestellt. Auch die Mannschaft und der Trainerstab hätten sich, so Pfeifer, mit Tickets eingedeckt, "was eindrucksvoll unseren gemeinsamen Weg widerspiegelt."

Was Pfeifers Aufgabenbereich anbelangt, sei auch eine kürzlich abgehaltene Netzwerkveranstaltung ein Erfolg gewesen: "Fast 10.000 Besucher haben mittlerweile das von Comedian Simon Pearce moderierte Event im Löwen-TV auf Youtube angeschaut."

Vielleicht finden die Blauen auch jetzt wieder genügend Unterstützer, um das Giesinger Rund mit 15.000 vollzumachen – wenngleich vorerst nur virtuell.