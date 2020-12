Personalnot beim TSV 1860: Auch Offensivspieler Johann Djayo fällt aus

Der nächste Ausfall! Der TSV 1860 muss im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim auch auf Johann Djayo verzichten.

München - Die Personaldecke beim TSV 1860 wird immer dünner! Im Heimspiel am kommenden Samstag gegen Waldhof Mannheim (14 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) muss Michael Köllner auch auf Johann Djayo verzichten.

"Johann Djayo hat sich am Dienstag im Training an der Hüfte verletzt und wird für die Englische Woche ausfallen", erklärte der Löwen-Coach am Freitag auf der Pressekonferenz.

Ahanna Agbowo erleidet Sprunggelenksverletzung

Es ist nicht der einzige Ausfall, den Köllner im Angriffsspiel zu beklagen hat. Anfang der Woche wurde der Vertrag von Stürmer Martin Pusic aufgrund eines privaten Vorfalls im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig aufgelöst. "Es belastet einen Trainer, wenn ein Spieler private Probleme hat. Ich hoffe, dass sich für ihn privat alles zum Guten fügt", sagte Köllner.

Ebenfalls am Samstag nicht zur Verfügung stehen wird Nachwuchshoffnung Ahanna Agbowo: Für den Abwehrspieler ist das Jahr 2020 gelaufen, er "hat sich am Sprunggelenk verletzt". Zudem fehlen gegen Mannheim Daniel Wein und Dennis Dressel gesperrt.