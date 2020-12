Schluss im Grünwalder Stadion! Am Ende gewinnt der TSV 1860 mit 5:0 gegen schwache Mannheimer und rückt so in der Tablle wieder etwas nach vorne. Mit seinem lupenreinen Hattrick in der ersten Hälfte bringt Mölders die Löwen auf die Siegerstraße. Zwei Tore durch Steinhart im zweiten Durchgang sorgen für den Endstand. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Wochenende!