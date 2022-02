Nächster Schritt: 1860-Talent Leandro Morgalla gehört jetzt fest zum Profi-Kader

Für Leandro Morgalla geht es weiter bergauf: Das Löwen-Talent gehört nun fest zum Profi-Kader von Trainer Michael Köllner.

München - Leandro Morgalla hat die nächste Stufe in seiner noch jungen Karriere erreicht: Der erst 17-Jährige ist ab sofort fester Bestandteil des Profi-Kaders der Löwen.

Das teilte Trainer Michael Köllner bereits auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim SV Meppen (1:1) mit – auch wenn er sich dabei noch einen kleinen Namens-Schnitzer leistete. "Ab dieser Woche ist Leonardo Morgalla fest bei uns im Kader."

Morgalla war bereits im Winter-Trainingslager dabei

Dem Sechzig-Coach zufolge werde Morgalla damit ab sofort in jedem Profi-Training mit dabei sein. "Wir hoffen, dass das jetzt auch für ihn nochmal ein guter Schwung ist und er weiter an Qualität zulegt." Morgalla durfte bereits mit ins Winter-Trainingslager nach Belek fahren, nun folgt also der nächste Vertrauensbeweis von Köllner.

In den vergangenen drei Liga-Partien stand Morgalla bereits im Löwen-Kader. Beim 1:0-Sieg gegen Viktoria Köln durfte der Youngster die letzte Viertelstunde ran, beim 2:2 gegen Braunschweig blieb er ohne Einsatz. Beim 1:1 in Meppen durfte Morgalla dann wieder Profi-Luft schnuppern, der 17-Jährige wurde in der 89. Minute eingewechselt und musste noch den Last-Minute-Ausgleich der Gastgeber hinnehmen.