TSV 1860: Leandro Morgalla und Alexander Freitag feiern Drittliga-Debüt unter Köllner

Leandro Morgalla und Alexander Freitag durften gegen Viktoria Köln die ersten Spielminuten für den TSV 1860 in der Dritten Liga sammeln.

München – Die Nächsten, bitte! Mit Leandro Morgalla und Alexander Freitag feierten die Junglöwen elf und zwölf unter der Regie von Michael Köllner ihr Drittliga-Debüt beim TSV 1860.

Der 17-jährige Morgalla wurde beim 1:0-Auswärtssieg gegen Viktoria Köln in der 75. Minute für Keanu Staude eingewechselt und durfte erstmals Drittliga-Luft schnuppern.

Leandro Morgalla jüngster Drittliga-Spieler des TSV 1860

"Er ist ein verlässlicher Spieler, der aufmerksam ist und zuhört", lobte Coach Köllner den Youngster bereits im Trainingslager in Belek.

Mit 17 Jahren, vier Monaten und 17 Tagen ist das Abwehrtalent auch der jüngste Spieler, der jemals für 1860 in der Dritten Liga aufgelaufen ist. Damit löste er Teamkollege Nathan Wicht (17 Jahre, sechs Monate und vier Tage) ab, der beim 3:0-Hinspielerfolg gegen Köln das erste Mal für die Löwen-Profis auflaufen durfte.

Köllners Stiefsohn Alexander Freitag brauchte mehrere Anläufe

Sechzigs zweiter Debütant gegen Köln war Alexander Freitag. Köllners Stiefsohn wurde in der 92. Minute für Merveille Biankadi eingewechselt. Bereits im letzten Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers (3:0) stand der Mittelfeldspieler zur Einwechslung bereit – doch der Abpfiff kam früher.

Alexander Freitag (2.v.l.) wurde gegen Köln für Merveille Biankadi eingewechselt. © sampics / Stefan Matzke

"Es hat mich ein bisschen geärgert, es kommen die Ecken und dann konnte ich nicht mehr auswechseln", erklärte Köllner damals die Situation. "Und der Schiri pfeift dann eiskalt das Spiel ab." Auch in Köln wartete der 22-Jährige mehrere Minuten an der Seitenlinie, ehe der Schiedsrichter das Spiel für den Wechsel unterbrach – endlich, nach mehreren Anläufen durfte auch Freitag in Deutschlands dritthöchster Spielklasse debütieren.