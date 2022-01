Vierter Sieg in Folge: Drittliga-Rekord für den TSV 1860

Der TSV 1860 setzt sich auch bei Viktoria Köln durch und feiert den vierten Sieg in Serie. Dies gab es in der Drittliga-Historie der Löwen noch nie.

München – Dem Corona-Chaos getrotzt! Die stark dezimierte Elf des TSV 1860 setzte sich am Sonntagnachmittag mit 1:0 bei Viktoria Köln durch.

Der Sieg bei den Domstädtern war nicht nur der vierte Auswärtserfolg in Serie, sondern auch der vierte Drittliga-Sieg in Folge –gleichbedeutend mit einem neuen Rekord für die Löwen!

Köllner: "Zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind"

Noch nie konnte der TSV 1860 in Deutschlands dritthöchster Spielklasse viermal in Serie einen Dreier einfahren. "Es freut mich natürlich für die Mannschaft, wir hatten zum Ende des Jahres eine turbulente Phase ohne Corona. Dass wir jetzt vier Siege in Folge geholt haben, im Pokal unglücklich ausgeschieden sind, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte Michael Köllner auf der Pressekonferenz nach dem Spiel am Sonntag.

Nach den Erfolgen vor dem Jahreswechsel gegen Borussia Dortmund II (2:0) und gegen die Würzburger Kickers (3:0), konnten die Sechzger mit den Siegen gegen Wehen Wiesbaden (3:2) und in Köln die Aufholjagd in der 3. Liga weiter fortsetzen. Der Rückstand auf Relegationsplatz drei beträgt derzeit nur noch fünf Zähler – zwei Nachholspiele hat 1860 noch in der Hinterhand.

Den nun eingeschlagenen Weg wolle 1860 nun weiter gehen "und alles dafür tun, dass wir weiterhin erfolgreich sind", so Köllner.