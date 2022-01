3. Liga im Liveticker zum Nachlesen: Viktoria Köln gegen TSV 1860 München  Endergebnis 0:1

Die Löwen trotzen dem Corona-Chaos und nehmen in Köln durch einen umkämpften 1:0-Sieg drei Punkte mit. Marcel Bär erzielte mit seinem 9. Saisontreffer das Tor des Tages. In der Tabelle springt 1860 durch den vierten Sieg in Serie auf Rang acht, lediglich fünf Zähler fehlen derzeit auf den Relegationsplatz. Den belegt aktuell Saarbrücken, die allerdings zwei Spiele mehr als die Sechzger absolviert haben. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Abend!