TSV 1860: Devin Sür, Leandro Morgalla und Julian Bell  Profidebüt der Junglöwen gegen Köln?

Mit Stefan Lex , Stephan Salger und Yannick Deichmann fehlen dem TSV 1860 gegen Viktoria Köln wohl einige Stammkräfte. Müssen es jetzt die Junglöwen Devin Sür, Leandro Morgalla und Julian Bell richten?

München – "Wir sind in der Lage eine Mannschaft auf den Platz zu schicken, die punkten kann", sagte Michael Köllner auf der Pressekonferenz am Freitag. "Wir haben eine Chance. Letztlich liegt es auch an uns, wie wir das Spiel angehen. Unser Ziel ist es, eine Überraschung zu schaffen."

Infolge des Corona-Ausbruchs muss der TSV 1860 am Sonntag bei Viktoria Köln (13 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) wohl auf einige Stammspieler wie Spielführer Stefan Lex, Vize-Kapitän Stephan Salger sowie Yannick Deichmann verzichten. Zudem werden Sechzig mit Richard Neudecker (Gelbsperre) sowie Marius Willsch und Fabian Greilinger (beide angeschlagen) weitere etablierte Kräfte in Köln fehlen.

Kader gegen Köln: Köllner macht Morgalla, Sür und Bell Hoffnung

Daher kündigte Köllner am Freitag an: "Es kann sein, dass wir einige Jugendspieler mitnehmen." Eine Überraschung mit Junglöwen also?

Leandro Morgalla, Julian Bell und Devin Sür kommen hierfür in Frage und könnten am Sonntag allesamt ihr Drittliga-Debüt feiern. In den letzten Tagen trainierten sie bei den Profis mit und sind auch in die täglichen Testungen integriert.

Köllner: Morgalla "ist ist ein verlässlicher Spieler"

Morgalla reiste bereits Anfang Januar mit dem Löwen-Tross ins Trainingslager in die Türkei und hinterließ dort bleibenden Eindruck: "Er ist ein verlässlicher Spieler, der aufmerksam ist und zuhört", lobte ihn Köllner in Belek. Das 17-jährige Abwehrtalent wäre im Laufe der Saison wohl auch schon öfters im Kader der Sechzger gestanden, aber "er macht eine Ausbildung, da müssen wir schauen, dass wir es mit der Schule immer gut regeln".

Auch Corona spielt bei den Junglöwen eine große Rolle: "Bei Leuten, die nicht unserer Blase angehören, wie die jungen Spieler, die in ihren Jugendmannschaften trainieren, müssen wir einfach vorsichtig sein." Sei es durch die strikte Trennung in den Kabinen oder durch die Durchführung von Corona-Tests.

Etatmäßige Rechtsverteidiger fallen aus: Chance für Bell?

Rechtsverteidiger Bell durfte im Sommertrainingslager in Windischgarsten bereits bei den Profis reinschnuppern, seitdem ist der 19-Jährige regelmäßiger Gast bei Köllners Trainingseinheiten. Da Willsch, Goden und wohl auch Deichmann am Sonntag ausfallen werden, hat Bell gute Chancen auf einen Einsatz rechts hinten.

Julian Bell trainierte zuletzt mit den Profis mit, © IMAGO / Ulrich Wagner

Für offensiven Schwung soll der 17-jährige Sür sorgen. Der gelernte Rechtsaußen ist flexibel einsetzbar und kann auch im Zentrum agieren. Mit 13 Treffern war er in der Hinrunde der treffsicherste Spieler der U19 Bayern-Liga. Mal schauen, ob er auch in der 3. Liga die Chance erhält auf Torejagd zu gehen ..