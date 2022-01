TSV 1860: Das Rätsel um Kevin Goden  Michael Köllner erklärt das Fehlen des Abwehr-Löwen

Kevin Goden fehlt dem TSV 1860 nun schon seit mehreren Wochen. Immer wieder durchkreuzt Corona seine Pläne, Michael Köllner erklärt nun die aktuelle Lage beim Abwehrspieler.

München – Der Trainingsplatz war bei den Löwen aufgrund des Corona-Ausbruches zuletzt ohnehin rar gesät.

Doch ein Spieler wird seit längerem an der Grünwalder Straße vermisst: Sommer-Neuzugang Kevin Goden. Zuletzt kam der Rechtsverteidiger im letzten Spiel vor Weihnachten als Joker gegen die Würzburger Kickers zum Einsatz.

Köllner: Goden wird "sorgfältig herangeführt"

Doch dann durchkreuzte mal wieder das Coronavirus seine Pläne! "Er hatte ja vor dem Trainingslager einen familiären Corona-Fall", sagt Michael Köllner auf der Pressekonferenz am Freitag. Der 22-Jährige verpasste somit die Rückrundenvorbereitung in der Türkei und befand sich stattdessen in München in Quarantäne.

Doch auch danach fehlte Goden im Trainingsbetrieb der Sechzger, Köllner erklärt nun seine Abstinenz: Im September infizierte sich Goden bekannterweise selbst mit dem Coronavirus, die Infektion habe bei ihm "erhebliche Auswirkungen" gehabt. Von dem her wird er "sorgfältig herangeführt", so Köllner.

Goden: Köllner hofft auf baldige Trainingsrückkehr

Aufgrund des Infektionsgeschehens innerhalb der Mannschaft musste Goden auch jetzt als Kontaktperson in Quarantäne. "Er kam aufgrund seines Status als Genesener, der eigentlich ausgereicht hätte, aber geändert wurde, nicht aus der Quarantäne heraus."

Der Rechtsverteidiger konnte sich, wie einige andere Löwen, zwar am Freitag freitesten, ist aber für die Partie am Sonntag gegen Viktoria Köln (13 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) noch kein Thema: "Er kommt für das Spiel in Köln natürlich auch noch nicht infrage. Er macht noch keinen Sinn, ihn in eine Belastung zu bringen", so Köllner.

"Er ist nach wie vor im Medizincheck und hat mit Laufen angefangen. Ich hoffe, dass er in den nächsten Tagen vollwertig ins Training einsteigen kann", erklärt der Löwen-Coach. Auch bei Junglöwe Nathan Wicht, der seit Ende Oktober aufgrund eines langwierigen Infekts nicht mehr im Kader stand, geht Köllner von einer baldigen Trainingsrückkehr aus.