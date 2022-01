"Sonst fahre ich mit dem Zug heim": 1860-Matchwinner Marco Hiller hofft auf Kaltgetränke im Bus

Der TSV 1860 setzt sich trotz zahlreicher Ausfälle bei Viktoria Köln mit 1:0 durch. Marco Hiller hofft auf der Heimfahrt auf das ein oder anderen Kaltgetränk – Plan B hätte Sechzigs Schlussmann auch schon parat.

München – Die Viktoria aus Köln hatte am Sonntagnachmittag in Marco Hiller ihren Meister gefunden. Der Schlussmann des TSV 1860 brachte die Gastgeber mit seinen teils großartigen Paraden zur Verzweiflung und hatte am 1:0-Auswärtssieg der Löwen mal wieder entscheidenden Anteil.

"Heute ist jeder ein Held, der hier die drei Punkte geholt hat", relativierte der 24-Jährige nach der Partie bei "Magenta Sport" seine Glanzleistung.

Spielabsage laut Hiller bei 1860 "nie ein Thema"

Neben Richard Neudecker (Gelbsperre), Daniel Wein, Marius Willsch und Fabian Greilinger (alle verletzt) mussten die Löwen in Köln aufgrund des Corona-Ausbruches vergangene Woche auf weitere Stammspieler verzichten. Es fehlten unter anderem auch Kapitän Stefan Lex, Abwehrchef Stephan Salger und Yannick Deichmann, Sechzigs Reservebank war ausnahmslos mit jungen Nachwuchstalenten besetzt.

"Andere Mannschaften wären schon vor dem Spiel verzweifelt, dass sie überhaupt antreten müssen. Für uns war es eigentlich nie ein Thema", erklärte Hiller.

"Hat sich jeder verdient": Köllner erfüllt Hillers Getränkewunsch

Nach der ereignisreichen Woche haben sich die Sechzger nun eine Belohnung verdient – vor allem Matchwinner Hiller. Auf die Frage des Reporters, ob es jetzt im Bus auch das ein oder andere Kaltgetränk gibt, gab es für Löwen-Schlussmanns nur eine Antwort: "Ich hoffe, sonst fahre ich mit dem Zug heim."

Zum Glück muss er das nicht, denn Coach Michael Köllner hatte nach dem vierten Erfolg in Serie die nächste gute Nachricht parat: "Petrusquelle ist ja unser Sponsor, deswegen sind kalte Mineralwasser auf jeden Fall bei uns im Bus dabei", scherzte Köllner nach dem Spiel. "Aber ich glaube, dass es für ein Hacker Pschorr auch reicht, das hat sich auch jeder verdient. Ein isotonisches Getränk aus dem Hause Hacker Pschorr ist natürlich auch immer Gold wert." Na dann Prost, Löwen!