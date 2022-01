"Vier Neuzugänge": Michael Köllner scherzt über die Aktivitäten des TSV 1860 am Deadline Day

Die Wintertransferperiode endet am Montagabend. Schlagen die Löwen doch nochmal zu? Nach der Partie in Köln äußerte sich Michael Köllner zu möglichen Transferaktivitäten der Giesinger und scherzte.

München – Noch bis 18 Uhr hat das Transferfenster am Montag in Deutschland geöffnet. Bislang hat der TSV 1860 noch keinen Wintertransfer getätigt – schlagen die Löwen am letzten Tag doch noch zu?

"Wir werden am Montag vier Neuzugänge vorstellen, uns in jedem Mannschaftsteil verstärken", frotzelte Michael Köllner am Sonntag noch auf der Pressekonferenz nach dem 1:0-Erfolg bei Viktoria Köln. Doch der Löwen-Coach bestätigte im selben Atemzug auch: "Wir haben hier in Köln ein paar Gespräche mit dem Verein geführt."

Zudem habe man auf der Heimfahrt nach München "genügend Zeit, sich das ein oder andere durch den Kopf gehen zu lassen", ergänzte Köllner. Auch Telefonate mit Sportchef Günther Gorenzel, der krankheitsbedingt in Köln fehlte, kündigte Sechzigs Trainer an. Gespräche über Tim Rieder?

Köllner über Transfers: "Da braucht es Augenmaß"

Zwischen dem Spieler und TSV 1860 herrscht nach AZ-Informationen grundsätzlich Einigkeit. Auch die Grundvoraussetzungen beim Ex-Löwen stimmen: "Da braucht es Augenmaß, die Truppe muss in ihrem Charakter so bleiben. Das ist immer das oberste Ziel, wenn wir noch etwas machen sollten", erklärte Köllner bezüglich eines möglichen Last-Minute-Deals.

In der Saison 2019/20 lief der 28-Jährige leihweise für 1860 auf und zählte zu den unumstrittenen Stammkräften ins Sechzigs Defensive.

AZ-Info: Rieder-Wechsel droht zu platzen

"Ich hatte mit Tim hier eine super Zeit. Er hat sich dann für Lautern entschieden, das mussten wir leider akzeptieren. Fakt ist: Jetzt ist er Spieler von Türkgücü", sagte der Löwen-Coach zuletzt. Doch nach AZ-Informationen bekommt Rieder wohl keine Freigabe vom insolvenzbedrohten Nachbarn Türkgücü. Der Wechsel droht zu platzen!

Heißt wohl weiter abwarten, wie sich die Lage beim Stadtrivalen entwickelt...