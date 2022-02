Michael Köllner schwärmt von Neudecker-Traumtor: "Deswegen geht man auf den Fußballplatz"

Auch wenn es für den TSV 1860 am Ende nicht für einen Dreier in Meppen reicht, gibt es positive Löwen-Nachrichten. Vor allem das Traumtor von Richard Neudecker bringt Michael Köllner ins Schwärmen.

München - Nach dem Last-Minute-Ausgleich beim SV Meppen stand Löwen-Trainer Michael Köllner und seiner Mannschaft die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.

Lange Zeit hatten die Löwen den wichtigen Auswärtsdreier schon eingeplant, dann rutschte in der 90. Minute doch noch einer hinten rein. Wie schon am vergangenen Wochenende lässt der TSV damit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen.

Köllner mit Rat: "Wer das schreibt, den besuche ich zu Hause"

Trotz der gefühlten Niederlage ließ sich Köllner nach der Partie seine gewohnt freundliche Art nicht nehmen - und hat für die Medien einen lieb gemeinten Rat im Gepäck: "Wenn einer in den Medien schreibt, dass es ein Sonntagschuss war, dann besuche ich ihn persönlich zu Hause", witzelte der Löwen-Coach nach dem Spiel bei "Magenta Sport".

Dabei spielt er freilich auf den überragenden Führungstreffer von Richard Neudecker (24.) an, der den Ball aus gut zwanzig Metern sehenswert über Meppen-Keeper Erik Domaschke hinweg ins Tor lupfte. Und während bei einem "Sonntagsschuss" auch eine Menge Glück im Spiel wäre, stand Neudeckers Treffer für des genaue Gegenteil, was Köllner mit seinem Apell an die Journalisten unterstreichen wollte.

"Das ist einfach nur Qualität und überragende Klasse. Besser kann man das nicht machen. Solche Tore erlebt man im Jahr und meistens auch in der Karriere nicht oft, deswegen bin ich froh, dass ich heute dabei war", schwärmte der 52-Jährige weiter.

Neudecker gesteht: "Hatte Angst, dass er zu kurz ist"

Während Team-Kollege Deichmann die Arme ungläubig über seinen Kopf verschränkte, stand auch der Torschütze selbst zunächst wie angewurzelt da. Wie er nach dem Spiel erklärte, war er sich zunächst nicht sicher, ob der Ball überhaupt reingehen würde: "Ich hatte erst das Gefühl, dass er zu kurz ist, aber dann war ich natürlich sehr froh, dass er Ball rein ist", sagte der 25-Jährige.

Der sehenswerte Treffer dürfte nicht nur in einigen Saisonrückblicken zu finden sein, sondern darf sich wohl auch berechtigte Hoffnungen auf eine Nominierung zum berühmten "Tor der Woche" - womöglich sogar zum "Tor des Monats" - machen.