Nach Söders Ansage: 1860 gegen Waldhof wohl das letzte Mal vor Fans

Die Nachholpartie des TSV 1860 gegen Mannheim wird sehr wahrscheinlich das letzte Spiel im Grünwalder Stadion vor Fans sein. Ministerpräsident Söder will künftig nur noch Geisterspiele in Bayern.

München – Es ist nur zehn Tage her, dass 15.000 Löwen-Fans den 3:2-Sieg der Blauen gegen Duisburg im Grünwalder Stadion bejubeln durften. Das Nachholspiel gegen Waldhof Mannheim (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) werden dagegen nur maximal 3.200 Fans verfolgen.

Mehr ist wegen der aktuellen Corona-Lage nicht drin. Am Dienstag hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, dass er – notfalls per Alleingang im Freistaat – Geisterspiele durchsetzen will. Wann dieser Plan umgesetzt wird, ist noch offen. Löwen-Fans müssen aber davon ausgehen, dass es wieder nur noch Spiele ohne Zuschauer geben wird.

Michael Köllner: Löwen-Fans sollen sich verfünffachen

Damit kann der TSV 1860 München wohl nur noch am Dienstag auf die Unterstützung seiner Anhänger bauen. Jeder, der gegen Waldhof im Stadion ist, erklärte Michael Köllner vor der Partie, "muss sich in seiner Stimme und der Art und Weise, wie er das Spiel begeistert verfolgt, also verfünffachen. Dann merkt man auch nicht, dass ein paar daheim sind". Nach Köllners Rechnung wäre das Stadion zumindest stimmungsmäßig voll.