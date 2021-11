Söder kündigt Geisterspiele an: Fußball in Bayern wieder ohne Zuschauer

Wird es bald wieder Geisterspiele geben? Wenn es nach Markus Söder geht, werden vorerst keine Zuschauer mehr zugelassen. In Bayern will er zur Not sogar eine Solo-Nummer fahren.

30. November 2021 - 09:41 Uhr | AZ/dpa

Bald wieder die Realität? Markus Söder in einem leeren Fußballstadion. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa