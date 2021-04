Nach langer Verletzungspause: Quirin Moll wieder im Mannschaftstraining des TSV 1860

Nach seiner schweren Verletzung am Kreuzband kommt Quirin Moll dem Comeback immer näher. Am Mittwoch nahm der Defensivspieler nach über drei Monaten erstmals wieder am Mannschaftstraining des TSV 1860 teil.

29. April 2021 - 10:09 Uhr | AZ