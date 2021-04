Quirin Moll schon wieder am Ball: Comeback noch in dieser Saison?

Seit Monaten fehlt Quirin Moll mit einem Kreuzbandriss. Kann er den TSV 1860 im Saisonendspurt vielleicht doch noch unterstützen? Trainer Michael Köllner drückt auf die Comeback-Bremse – aus gutem Grund.

München - Eigentlich ist er Stammspieler bei den Löwen, doch bereits seit Mitte Januar muss der TSV 1860 ohne Quirin Moll auskommen. Der Defensivspezialist riss sich am 18. Januar beim 1:0-Sieg gegen Ingolstadt das Kreuzband.

Moll absolviert schon Übungen mit dem Ball

Seitdem ackert der 30-Jährige an seinem Comeback, Moll macht Woche für Woche Fortschritte. Immer wieder hält er seine Instagram-Follower auf dem Laufenden, postete nun sogar ein Video, dass ihn schon wieder bei Übungen mit dem Ball zeigte. Angesichts der guten Genesung stellt sich natürlich die Frage: Reicht's vielleicht noch in dieser Saison für ein Moll-Comeback?

Quirin Moll (hinten) absolviert schon wieder leichte Übungen mit dem Ball. © Instagram-Screenshot: @quirinmoll

Sechzig-Trainer Michael Köllner will bei Moll jedenfalls nichts überstürzen. "Man sollte da jetzt keinen unnötigen Druck machen", sagte er bereits auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Türkgücü München (2:0) auf AZ-Nachfrage.

Köllner: Moll ist ein "Musterprofi"

Köllner lobte die Einstellung von Moll, bezeichnet ihn als "Musterprofi". Einen konkreten Zeitpunkt fürs Comeback will und kann der Trainer aber freilich noch nicht nennen: "Ich hab's heute Früh meiner Frau gesagt. Er ist richtig von Ehrgeiz getrieben, die Einstellung ist top. Er schindet sich jetzt schon seit Wochen für sein Comeback, aber wann das sein wird, weiß ich nicht. Ich will da keinen Druck ausüben."

Moll läuft indes schon wieder, für Teile des Mannschaftstrainings reicht's allerdings noch nicht. "Er ist jetzt wieder auf dem Platz, macht schon ein paar Sachen, ist beim Laufen gut unterwegs", sagte Köllner. "Wir schauen jetzt Tag für Tag, Woche für Woche, wann er wieder ein paar einfache Übungen mitmachen kann. Und dann wird man auch sehen, ob es hintenraus reicht."

Dennoch drückt der Löwen-Trainer bei Moll auf die Bremse. Eine Rückkehr in den Kader in dieser Saison wäre zwar erfreulich, aber nicht zwingend notwendig, denn die Sechzger kommen aktuell auch ganz gut ohne den erfahrenden Defensivmann klar. Dank einer Erfolgsserie von vier Siegen in Folge sind die Münchner wieder mittendrin im Aufstiegsrennen. "Ich glaube, man tut sich da jetzt auch keinen Gefallen - wir machen es momentan richtig gut als Mannschaft - dass wir da jetzt irgendwo Spieler herbeisehnen", sagte Köllner. "Das brauchen wir nicht. Die Mannschaft ist gut drauf."