Löwen-Neuzugang Julian Guttau soll Sechzigs neuer Boyamba werden

Julian Guttau hat die Löwen auf freche Art schon mal geärgert. Nun soll er seine Offensivqualitäten auf Giesings Höhen einbringen – und mit dem nächsten Schritt auf der Karriereleiter die Blauen antreiben.

München - Wir schreiben den 9. November 2022. Exakt drei Jahre war Michael Köllner an diesem Tag Trainer der Löwen, nie zuvor musste er drei Pleiten am Stück kassieren.

Doch diesmal sollte das Unheil seinen Lauf nehmen, als ein junger Mann namens Julian Guttau schon in der fünften Spielminute auf der linken Seite an den Ball kam, 1860-Kapitän Stefan Lex tunnelte und ins Zentrum flankte: Lars Kehl war es, der den Abpraller per Traumtor versenkte, am Ende siegte der SCF mit 2:0 – und der Mann, der den Führungstreffer fein einleitete, wird nun ein Löwe.

Teil drei der AZ-Mini-Serie über das Neulöwen-Trio – Guttau, Sechzigs neuer Boyamba.

Wer ist Guttau? Der 23-Jährige ist in Halle an der Saale geboren und in seiner (sportlichen) Heimat beim Halleschen FC groß geworden. 2018 schaffte er den Durchbruch zu den Profis, steuerte dort in 110 Einsätzen fünf Treffer und 15 Vorlagen bei.

2022 schlug er eine Verlängerung aus und wechselte zum SC Freiburg II. "Ich habe mein komplettes Leben in Halle verbracht. Für meine persönliche Weiterentwicklung ist es wichtig, aus meiner Komfortzone herauszukommen und eine neue Herausforderung anzunehmen", sagte er damals bei " " zu seinen Beweggründen. Gute Nachrichten für den Hallenser: Die Erwartungshaltung der Fans dürfte bei 1860 ungleich höher sein, der nächste Härtetest folgt also sogleich...

Julian Guttau: 1860 ist "ein Riesenklub"

Was hat der Neulöwe beim SC Freiburg II geleistet? Man könnte ja meinen, dass das Resümee eines Offensivspielers des Fast-Drittligameisters mit Scorerpunkten nur so gespickt sein müsste. Derart hochdekoriert ist Guttau aber nicht, was die Leistungsbilanz anbelangt: Der 23-Jährige hat in 35 Spielen zwei Tore und fünf Assists geliefert. Zum Vergleich: Bei 1860 haben die sieben Torbeteiligungen in der abgelaufenen Saison neben Lex (17) auch Albion Vrenezi (15), Fynn Lakenmacher (12) und Joseph Boyamba (10) sowie Yannick Deichmann (8) und Marcel Bär (7) übertroffen oder egalisiert.

Was Guttau über die Giesinger sagt: Der Youngster war direkt angetan von Sechzigs Wucht – und Jacobaccis Plan. "Ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit Trainer Maurizio Jacobacci, in dem er mir mitgeteilt hat, in welcher Rolle er mich sieht. Das hat sich absolut mit meinen Vorstellungen, wie ich Fußball spielen will, gedeckt", meinte Guttau zu seiner Verpflichtung: "Außerdem ist 1860 ein Riesenklub. Daher musste ich nach der Anfrage von Günther Gorenzel nicht lange überlegen."

Gut für die Löwen: Der Traditionsklub Sechzig zieht noch immer, wenngleich aktuell deutlich weniger finanzielle Mittel zur Verfügung stehen...

1860-Boss Gorenzel: Guttau besticht durch Technik und Tempo

Was Sechzigs Sport-Boss sagt: Gorenzel stellt vor allen Dingen Technik und Tempo heraus. "Julian kann durch seine technischen Fertigkeiten in Verbindung mit Tempo immer wieder entscheidende Situationen im Offensivspiel kreieren und zudem auch variabel in verschiedenen taktischen Ausrichtungen und Aufgaben zum Einsatz kommen", so der Österreicher, der glaubt, dass Guttau "für uns ein wichtiger Baustein in unserem Offensivspiel sein" wird.

Zu den Stärken des linken Außenbahnspielers Julian Guttau (re.) zählen nach Angaben des TSV 1860 seine Dynamik und sein Tempo-Dribbling, wodurch er immer wieder gefährliche Situationen im Umschaltspiel am gegnerischen Strafraum heraufbeschwöre. © TSV 1860 München

Guttau soll Joseph Boyamba bei 1860 ersetzen

Wen soll Guttau bei 1860 ersetzen? In erster Linie Joseph Boyamba, der zuletzt als Linksaußen aufgelaufen ist, wie zuvor auch mal Spielführer Lex oder Fabian Greilinger. Trotz der gewiss noch ausbaufähigen Quote ist der Ex-Breisgauer ein dynamischer und vor allem pfeilschneller Profi, der die Abwehrreihen durcheinanderwirbeln kann.

Ein Pluspunkt auf seiner Position ist auch sein starker linker Fuß. Ob der Mann, der in der abgelaufenen Saison seine Füße bei Sechzigs Hinspiel-Pleite im Spiel hatte, nun im 1860-Trikot seinen nächsten Entwicklungsschritt geht?