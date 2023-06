Neuzugang David Richter: Marco Hillers hünenhafter Herausforderer im Tor des TSV 1860

Die AZ stellt TSV-1860-Neuzugang David Richter vor, der Stammkeeper Marco Hiller Beine machen soll.

München - Der ein oder andere Löwe dürfte schwer gestaunt haben, als der erste Neuzugang der Sechzger für die neue Saison durchsickerte: ein Torwart. Bitte was, ein Keeper? Und Tom Kretzschmar geht nach 17 Jahren Sechzig? Inzwischen hat sich der Wechsel auf der Torhüterposition vollzogen und wurde letzte Woche vom demnächst scheidenden Sport-Boss Günther Gorenzel im Dreierpack mit Marlon Frey und Julian Guttau verkündet.

Teil eins der Mini-AZ-Serie über die drei Neulöwen: David Richter. Wer ist der neue Keeper? Der 24-Jährige ist gebürtiger Berliner und kommt von den Kickers Offenbach aus der Regionalliga Südwest. Er ist stattliche 1,96 Meter groß, was ihn im Vergleich zu Stammtorhüter Marco Hiller (1, 88 Meter) in dieser Hinsicht einen acht-Zentimeter-Vorteil verschafft. Ob er ihn zu nutzen weiß? In 26 Spielen der abgelaufenen Spielzeit kassierte er 28 Gegentore und spielte sieben Mal zu Null.

Torhüter David Richter spielte zuletzt für die Offenbacher Kickers in der Regionalliga Südwest. © TSV 1860 München

David Richter: Lautstarker Torhüter mit gutem Gefühl für den Raum

Was sind seine größten Erfolge? Der Mann, der aus der Jugend von Tebe Berlin stammt und schon in der Jugend über den Umweg Erfurt und Fürstenwalde nach Offenbach kam, ist 2019/20 mit Fürstenwalde in Brandenburg und 2021/22 mit Offenbach in Hessen Landespokalsieger geworden. Im Regionalligaspiel 2019 gegen Viktoria Berlin traf er aus dem Feld zum umjubelten 2:2.

Was sagt Richter? "Ich freue mich riesig, hier zu sein und auf die neue Aufgabe. Den TSV 1860 München kenne und verfolge ich schon seit Jahren", meinte der Ex-Offenbacher in Sechzigs Pressemitteilung: "Es ist ein Highlight und geil, permanent vor so vielen Fans spielen zu können. Dafür bin ich Fußballer. Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht." Bevor die Fans ab Trainingsstart am 23. Juni die Fangkünste des Riesen bewundern können, seien seine Worte aus einem Kickers-Vorstellungsvideo zitiert: "Ich würde sagen, dass ich sehr lautstark bin, ein sehr gutes Eins gegen Eins wegen meiner Größe habe und ein gutes Gefühl für den Raum."

Jacobacci möchte den Konkurrenzkampf im Tor des TSV 1860 verschärfen

Welche Rolle soll er spielen? Geht es nach Richter, kann es nur eine Antwort geben: neuer Stammtorhüter werden! Trainer Maurizio Jacobacci möchte, wie jeder andere ambitionierte Coach auch, den Konkurrenzkampf im Tor verschärfen, um möglichst beide Keeper zu Höchstleistungen anzuspornen. Und was sagt Sport-Boss Gorenzel, der Richter verpflichtet hat? "Er ist ein mitspielender Keeper, strahlt Ruhe und Sicherheit aus und passt von der Mentalität gut zu den Löwen." Mit Hiller, Reservist Julius Schmid und nun Richter sei man im Tor "bestens aufgestellt." Im Gegensatz zu manch anderen Positionen ...

Was sagt Konkurrent Hiller dazu? Im AZ-Interview meinte Hiller über neue Konkurrenz im Kasten, als sich Tom Kretzschmars Abgang andeutete und noch ohne den Namen seines neuen Herausforderers zu kennen: "Wenn der Vertrag der aktuellen Nummer zwei ausläuft, ist doch klar, dass sich der Verein Gedanken macht." Lachend ergänzte der Gröbenzeller, der nicht seine beste Saison im 1860-Trikot hinter sich hat, noch: "Außerdem sollte man mit Gerüchten bei Sechzig eh sehr vorsichtig sein."

Stammkeeper beim TSV 1860: Marco Hiller. © Augenklick/Jürgen Fromme

Nun ja, aus dem Gerücht ist inzwischen Realität geworden. Wer Hiller kennt, der weiß: Der 26-Jährige wird sich der Herausforderung stellen. Dennoch würde es der Identifikationsfigur gewiss nicht schmecken, aus dem 1860-Tor zu weichen. Fragt sich also: Geht Jacobaccis Plan auf? Oder macht er sich eine Baustelle auf?