Mittelfeldmotor mit Europa-Erfahrung: Das ist TSV-1860-Neuzugang Marlon Frey

Am Mittwoch hat der TSV 1860 die Verpflichtungen von David Richter, Julian Guttau und Marlon Frey bekanntgegeben. Besonders letzterer könnte den Löwen nicht nur durch seine Fähigkeiten, sondern auch die bisherigen Erfahrungen weiterhelfen.

München - Kurz vor seinem Abgang zu Austria Klagenfurt hatte 1860-Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel noch ein Abschiedsgeschenk parat – oder vielmehr deren drei. Auf einen Schlag stellte Sechzig am vergangenen Mittwoch (7. Juni) Torhüter David Richter (Offenbacher Kickers), Offensivspieler Julian Guttau (SC Freiburg II) sowie Mittelfeldspieler Marlon Frey (MSV Duisburg) als Neuzugänge vor.

Marlon Frey (r.) und Günther Gorenzel bei der Bekanntgabe des Transfers. © TSV 1860 München

Löwen-Neuzugang mit Europa-League-Erfahrung

Der gebürtige Düsseldorfer wurde in der Jugend von Bayer Leverkusen ausgebildet und durchlief dort alle Jugendteams. In der Saison 2014/15 unterschrieb Frey dann seinen ersten Profivertrag und sammelte unter Roger Schmidt am 16. Spieltag, Mitte Dezember, beim 5:0-Sieg über Borussia Mönchengladbach seine ersten Bundesligaminuten.

Acht weitere Einsätze sollten hinzukommen sowie zwei im Europa-League-Achtelfinale gegen Villarreal (0:2, 0:0), bevor er sich 2016/17, aufgrund mangelnder Spielpraxis, zum 1. FC Kaiserslautern ausleihen ließ. Für den FCK bestritt er 35 Zweitligaspiele.

Übersicht und Passgenauigkeit: Welche Stärken Frey zum TSV 1860 mitbringt

Bei 1860 ist Frey als Ersatz für Marius Wörl eingeplant, nachdem man sich mit Hannover 96 nicht auf eine Rückleihe einigen konnte. Der Neuzugang aus Duisburg bringt genau die Erfahrung zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga mit, die Sechzig braucht, um langfristig nicht nur im oberen Tabellendrittel mitzuspielen, sondern irgendwann auch (endlich mal wieder) aufzusteigen – damit steht Frey sinnbildlich für den Kurs, den es jetzt bei den Löwen braucht. Dazu ist er mit 27 Jahren im besten Fußballeralter. Neben seiner Übersicht zeichnet Frey vor allem die Passgenauigkeit im Aufbauspiel aus.

"Die Idee hat mich einfach überzeugt": Frey-Lob für Jacobacci und Gorenzel

Besonders geschätzt werden diese Fähigkeiten in den Niederlanden. Nachdem Freys Vertrag mit Bayer Leverkusen 2018 auslief, zog es ihn zu Jong PSV, der Zweitvertretung der PSV Eindhoven. Ein Jahr später holte ihn der SV Sandhausen zurück nach Deutschland. Seinen Vertrag dort ließ Frey auflösen, um zum MSV Duisburg zu wechseln. Nun also die nächste Karrierestation bei den Löwen.

Wie Frei bei der Transfer-Bekanntgabe bestätigte, hatte er "einige Optionen im In- und Ausland, aber die Idee, die mir Maurizio Jacobacci und Günther Gorenzel aufgezeigt haben, hat mich einfach überzeugt". In der Drittligatabelle der abgelaufenen Saison verbessert sich Frey durch diesen Wechsel um vier Plätze von zwölf auf acht. Mit dem TSV 1860 will Neuzugang Frey nun in der kommenden Spielzeit angreifen.