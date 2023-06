TSV 1860: Sportchef Günther Gorenzel präsentiert drei Neuzugänge auf einen Schlag

Der Kader ist merklich ausgedünnt, jetzt vermeldet der TSV 1860 mit Blick auf neues Personal ersten Vollzug: David Richter, Marlon Frey und Julian Guttau tragen zukünftig das Löwen-Trikot.

"Sechzig ist ein großer Verein in Deutschland mit ganz viel Tradition", sagt Marlon Frey über die Löwen. Er habe zwar einige Optionen im In- und Ausland gehabt, aber die Idee, die ihm Trainer Maurizio Jacobacci und Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel (links im Bild) aufgezeigt hätten, "hat mich einfach überzeugt".

München - Drei auf einen Streich: Der TSV 1860 hat mit Torhüter David Richter, Mittelfeldspieler Marlon Frey und Offensivmann Julian Guttau drei Neuzugänge auf einmal verpflichtet – das teilte der Klub am Mittwoch mit.

David Richter neu beim TSV 1860: " Wichtiger Baustein für die Defensive"

David Richter (24) kommt als Nachfolger von Tom Kretzschmar vom Südwest-Regionalligisten Offenbacher Kickers und soll offensichtlich den Konkurrenzkampf mit Stammkeeper Marco Hiller um die Nummer eins im Löwen-Gehäuse neu entfachen.

Torhüter David Richter spielte zuletzt für die Offenbacher Kickers in der Regionalliga Südwest. © TSV 1860 München

Richter behauptete sich in der vergangenen Spielzeit gegen den Ex-Löwen Maximilian Engl und kam für den OFC auf 38 Liga-Einsätze. "Die Verpflichtung von David ist ein wichtiger Baustein für die Defensive, um neue Impulse auf der Torhüter-Position zu setzen", wird Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel in der Mitteilung zitiert.

TSV-1860-Neuzugang Marlon Frey bringt viel Profi-Erfahrung mit

Richter sei ein mitspielender Keeper, strahle Ruhe und Sicherheit aus und passt von der Mentalität gut zu den Löwen: "Damit sind wir in diesem Mannschaftsteil mit Marco Hiller, David Richter und Julius Schmid für die neue Saison bestens aufgestellt."

Marlon Frey (27) trug in den vergangenen zweieinhalb Jahren das Trikot von Ligakonkurrent MSV Duisburg, sein dort auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert. Der Mittelfeldspieler erhielt in der Spielzeit 2014/2015 bei Bayer Leverkusen seinen ersten Profivertrag und gab am 12. Dezember 2015 beim 5:0-Erfolg über Borussia Mönchengladbach sein Profi-Debüt.

Frey war dann an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen, spielte für Jong PSV, die zweite Mannschaft des PSV Eindhoven, und wechselte von dort 2019 zum Zweitligisten SV Sandhausen. Anfang 2021 zog es ihn zum MSV Duisburg.

Günther Gorenzel: "Marlon bringt viele Fähigkeiten mit, die wir im Übergangsspiel von der Offensive zur Defensive benötigen. In Verbindung seiner Qualitäten als Fußballer, seiner Erfahrung und Persönlichkeit wird er daher eine wichtige Rolle in unserem Spiel einnehmen."

Julian Guttau unterschreibt beim TSV 1860: "Variabel in verschieden taktischen Ausrichtungen"

Julian Guttau (23) stürmte bis dato für den SC Freiburg II, den Zweitplatzierten der abgelaufenen Drittliga-Saison. Guttau durchlief beim Halleschen FC alle Nachwuchsteams und hatte dort im September 2018 seinen ersten Drittliga-Einsatz. Nach elf Jahren und 106 Drittligaspielen verließ er "seinen" HFC, um zur U23 des SC Freiburg zu wechseln.

Zu den Stärken des linken Außenbahnspielers Julian Guttau (re.) zählen nach Angaben des TSV 1860 seine Dynamik und sein Tempo-Dribbling, wodurch er immer wieder gefährliche Situationen im Umschaltspiel am gegnerischen Strafraum heraufbeschwöre. © TSV 1860 München

"Julian kann durch seine technischen Fertigkeiten in Verbindung mit Tempo immer wieder entscheidende Situationen im Offensivspiel kreieren und zudem auch variabel in verschieden taktischen Ausrichtungen und Aufgaben zum Einsatz kommen. Daher wird er für uns ein wichtiger Baustein in unserem Offensivspiel sein", lobt Gorenzel die Vorzüge des Offensivspielers.

"Über die Wechselmodalitäten haben alle Seiten Stillschweigen vereinbart", heißt es beim TSV 1860.