Nächster Abgang fix: Auch Tom Kretzschmar verlässt den TSV 1860

Nach 17 Jahren gehen auch Ersatztorhüter Tom Kretzschmar und der TSV 1860 im Sommer getrennte Wege.

München – Der Nächste, bitte! Auch Ersatzkeeper Tom Kretzschmar verlässt die Löwen. Sein zum Saisonende ausgelaufener Vertrag wurde nicht verlängert.

"Nach 17 Jahren beim TSV 1860 ist es Zeit, Servus zu sagen. Ich war immer stolz den Löwen auf der Brust zu tragen und danke allen die mich auf diesem Weg begleitet haben", schrieb der 24-Jährige am Samstag auf Instagram.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Kretzschmar lief von 2006 bis 2023 für den TSV 1860 auf

Kretzschmar ist bereits der elfte Abgang der Löwen in diesem Sommer, einen Neuzugang sucht man vergebens. Der gebürtige Münchner vertrat in dieser Saison vier Mal Stammkeeper Marco Hiller in der 3. Liga.

Insgesamt lief Kretzschmar, der 2006 in die Jugendabteilung der Sechzger wechselte, acht Mal für die Löwen in der 3. Liga auf. Sein neuer Verein ist noch nicht bekannt.