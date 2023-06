Löwen-Rückkehr geplatzt: Wird Marius Wörl an einen 1860-Konkurrenten verliehen?

Marius Wörl wird in der kommenden Saison nicht mehr für den TSV 1860 auflaufen. Wechselt das Talent zur Drittliga-Konkurrenz?

Marius Wörl könnte in der kommenden Saison gegen die Löwen auflaufen.

München - Es könnte jetzt ganz bitter werden für den TSV 1860! Statt im Löwen-Trikot in der kommenden Saison aufzulaufen, ist nun wohl auch ein Duell von Marius Wörl gegen seinen Ex-Klub möglich.

Denn nach Informationen der " " haben neben dem FC Ingolstadt offenbar auch der 1. FC Saarbrücken und SC Verl Interesse an einem Leihgeschäft mit dem Ex-Löwen.

Wörl möchte bei Hannover 96 den nächsten Schritt machen

"Den Sprung in die 2. Liga trauen wir ihm schon jetzt zu, trotzdem kann es auch eine Option sein, dass er für die kommende Saison noch einmal verliehen wird, um Spielpraxis zu sammeln", sagt Hannovers Sportchef Marcus Mann.

Am Donnerstag wurde der Wechsel des 19-Jährigen zu Hannover 96 offiziell bekanntgeben. "Ich hatte von Beginn an das richtige Gefühl, dass ich bei Hannover 96 den nächsten Schritt machen kann. Gerade in dieser Saison gab es genug Beispiele, die zeigen, dass 96 eine sehr gute Adresse für junge Spieler ist", sagte Wörl bei seiner Unterschrift.

Rückleihe von Wörl zu 1860 ist geplatzt

Eigentlich sollte das Talent für eine Saison direkt wieder nach München zurückverliehen werden.Da bis Donnerstag aber die nötige Unterschrift aus den Gremien des TSV 1860 fehlte, ist der Transfer nun geplatzt.

Die nächste Hiobsbotschaft also für die Sechzger in diesem Sommer: Wörl ist bereits der zehnte fixe Abgang der Giesinger, ein Ende ist bisher nicht in Sicht. Sportchef Günther Gorenzel steht vor einem Absprung nach Klagenfurt...