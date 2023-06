TSV-1860-Sportchef Günther Gorenzel: Austria Klagenfurt oder Ausgeschmiert?

Austria Klagenfurt will Sechzigs Sport-Boss Günther Gorenzel holen. Doch der TSV 1860 hat dem Österreicher weiter keine Freigabe erteilt.

München - Quo vadis, Günther Gorenzel? Der 51-Jährige will zu Austria Klagenfurt wechseln, um in seiner Wahlheimat am Wörthersee Nachfolger von Ex-Löwe Matthias Imhof zu werden. Der Erstligist will den neuen Mann schnellstmöglich präsentieren, damit er seine Arbeit aufnehmen kann.

Beiratssitzung des TSV 1860 erteilt Günther Gorenzel keine Freigabe

Einziges Problem: Nach AZ-Informationen hat auch die Beiratssitzung am Donnerstagabend keine Freigabe der Sechzger zutage gefördert. Und das, obwohl die Gesellschafterseite von Investor Hasan Ismaik bereits öffentlich verkündet hat, den Österreicher loswerden zu wollen.

Auch die Vereinsseite den gebürtigen Grazer zunehmend kritisch, zu einer Einigung ist es allerdings nach wie vor nicht gekommen. Sollte 1860 dem Wechsel einen Riegel vorschieben, müsste Gorenzel seinen bis Juni 2024 laufenden Vertrag auf Giesings Höhen erfüllen.

Auch mit Gorenzel: TSV 1860 bisher noch ohne Neuzugänge

Trainer Maurizio Jacobacci musste bisher bereits zehn Abgänge ziehen lassen, auf der Seite der Neuzugänge steht bisher die Null. Obwohl 1860 wohl einige Spieler auf der Liste hat, konnte man bisher keinen Deal verkünden.

Jacobacci dürfte zudem weiter auf eine Etaterhöhung durch Geldgeber Ismaik hoffen. Ob und zu welchem Zeitpunkt er diese gewährt, ist weiter fraglich.