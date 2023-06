Transfer-Probleme: Rückleihe von Marius Wörl zum TSV 1860 geplatzt

Bittere Nachricht für den TSV 1860: Nach AZ-Informationen ist die Rückleihe von Junglöwe Marius Wörl, der im Sommer zu Hannover 96 wechselt, geplatzt. Die Kaderplanungen geraten immer mehr ins Stocken.

München - Fans, die mit Zuversicht auf die kommende Saison blicken, findet man beim TSV 1860 derzeit kaum. Zu schwer liegt der erneut verpasste Aufstieg noch immer im Magen, dazu kommen die Abgänge zahlreicher Stammspieler. In den nächsten Wochen muss der Kader fast komplett neu zusammengebaut werden – und das mit deutlich geringerem Budget. Wer dafür verantwortlich sein soll? Noch immer völlig offen.

Am Donnerstag gab es die nächste Hiobsbotschaft für die Sechzger. Laut einem Bericht des "Münchner Merkur", den die AZ bestätigen kann, ist die Rückleihe von Mittelfeld-Juwel Marius Wörl geplatzt!

Wörl sollte zum TSV 1860 verliehen werden, doch daraus wird nichts

Der 19-jährige Mittelfeldspieler, der seit 2018 in der renommierten Nachwuchsakademie der Löwen ausgebildet worden war und in der Rückrunde mit starken Leistungen bei den Profis auf sich aufmerksam machte, hat seinen Ende Juni auslaufenden Ausbildungsvertrag bei 1860 nicht verlängert. Ihn soll es in die 2. Bundesliga zu Hannover 96 ziehen, hieß es zuletzt aus dem Umfeld des Spielers.

Ursprünglich war geplant, dass Wörl für eine Saison an die Grünwalder Straße zurückverliehen wird, um seine vielversprechende Entwicklung unter Trainer Maurizio Jacobacci fortzusetzen. Da bis Donnerstag die nötige Unterschrift aus den Gremien fehlte, ist der Transfer nun geplatzt – und die Löwen müssen einen weiteren fixen Abgang hinnehmen.

TSV 1860: Nur 17 Spieler unter Vertrag – Gorenzel vor dem Absprung?

Die Personalplanung für die kommende Spielzeit gerät damit immer mehr ins Stocken. Insgesamt ist Wörl bereits der zehnte Abgang in diesem Sommer, auf eine Neuverpflichtung warten die Fans vergeblich. Stand jetzt sind lediglich 17 Spieler mit einem Vertrag für die neue Saison ausgestattet. Es herrscht dringender Handlungsbedarf!

Wie der künftige Kader aussehen wird, ist noch völlig unklar. Wer ihn zusammenstellen soll, ebenfalls. Der in den vergangenen Monaten massiv in die Kritik geratene Sportchef Günther Gorenzel wird von Austria Klagenfurt umworben und könnte die Löwen bald ebenfalls verlassen. Spätestens dann braucht es einen neuen Kaderplaner.

Budget wird zur neuen Saison deutlich gekürzt

Zu allem Überfluss geht es bei den Löwen (mal wieder) ums liebe Geld. Das Budget in Höhe von 6,5 Millionen Euro aus der vergangenen Saison wird zur neuen Spielzeit deutlich zusammengestaucht, die Rede ist von einer Kürzung von knapp zwei Millionen Euro. Mit dem, was dann noch übrig bleibt, eine Drittliga-taugliche Mannschaft zusammenzustellen, die auch nur annähernd den eigenen Ansprüchen genügt, bedeutet eine Herkulesaufgabe.

Kaderplanung stockt: Jacobacci richtet Hilferuf an Hasan Ismaik

Chefcoach Jacobacci ist sich dem Ernst der Lage längst bewusst. Nicht umsonst richtete er vor dem letzten Saisonspiel beim FSV Zwickau (2:2) eine beinahe flehentliche Botschaft an Investor Hasan Ismaik. "Wenn wir einen nominell guten Kader haben wollen, wird es den Investor brauchen", sagte Jacobacci unumwunden: "Wir wollen alle aufsteigen, aber das sind große Ziele. Die Realität sagt im Moment etwas anderes."

Stand heute müsse man wohl oder übel den Blick nach unten richten, meinte der Italo-Schweizer weiter: "Wenn ich heute auf diese Frage antworten muss, sage ich: Ja, wir spielen um den Abstieg." Kein Wunder, dass kaum ein Fan derzeit mit Zuversicht auf die neue Saison blickt...