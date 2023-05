TSV 1860 noch ohne Neuzugänge – was macht die Konkurrenz?

Gesunkenes Budget, gesunkene Ansprüche? Wie geht der TSV 1860 mit der Kaderplanung für die neue Saison um? Noch gibt es keine Neuzugänge zu vermelden.

München - Alles neu macht der Mai. Das sieht beim TSV 1860 aktuell noch etwas anders aus. Bei den Löwen gibt es bislang noch keine Neuzugänge zu vermelden. Zeit, nervös zu werden als Löwen-Fan? Was macht die Konkurrenz in der Dritten Liga in Sachen Transfers?

Verlaat: "Mit Sechzig kann man immer gute Spieler holen"

"Ich mache mir absolut keine Sorgen für nächste Saison. Mit Sechzig kann man immer gute Spieler holen", sagte Abwehr-Löwe Jesper Verlaat zuletzt und war dabei durchaus positiv gestimmt. Da wusste er aber auch noch nichts vom möglichen Abgang von Sportchef Günther Gorenzel.

So richtig Bewegung kommt bislang nicht in die Transfer-Tätigkeiten. Auch wenn die Ausleihen Michael Glück und Lorenz Knöferl vor einer Rückkehr stehen – als echte Neuzugänge können sie freilich nicht betrachtet werden.

Braucht es für neue Spieler unbedingt den 1860-Investor?

Coach Maurizio Jacobacci sprach auf einer der letzten Pressekonferenzen aus, was viele Löwen-Fans zumindest im Stillen befürchten: "Wenn wir einen nominell guten Kader haben wollen, wird es den Investor brauchen." Das Budget ist eingekürzt, sind es die Ansprüche damit etwa auch?

Die SV Elversberg holt fleißig Spieler aus der Dritten Liga

Bei der (enteilten) Konkurrenz sieht die Kaderplanung schon anders aus. Ein schönes Beispiel liefert Aufsteiger SV Elversberg, die in ihrer alten Liga wildern. Die "Bild" berichtete zuletzt, dass nach Mittelfeldspieler Paul Stock auch Linksaußen Tom Zimmerschied vom Ex-Ligakonkurrenten Halle zu den Saarländern kommen soll. Auch Dynamo Dresden ist an Zimmerschied dran. Verkündung wohl diese Woche. Vom Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg ist Offensivkraft Minos Gouras im Visier der SVE.

Besagter Absteiger hat einen alten Bekannten und gut vernetzten Mann als Sportdirektor verpflichtet. Achim Beierlorzer startet offiziell ab dem 1. Juli, wird aber schon jetzt Augen und Ohren offen halten. Viele Fans hätten ihn auch gerne bei den Löwen gesehen – zumindest als Trainer.

Entschied sich gegen das Trainer-Amt beim TSV 1860: Achim Beierlorzer. © Jan Woitas/dpa

Holt der FC Ingolstadt weitere Ex-Löwen?

Auch der FC Ingolstadt bastelt fleißig am neuen Kader. Yannick Deichmann wird seinem ehemaligen Trainer Michael Köllner folgen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass weitere Ex-Löwen folgen. Und sonst so? Bei den anderen Mannschaften geht es ebenfalls noch eher ruhig auf dem Transfermarkt zu. Wobei man dabei natürlich auch berücksichtigen muss, dass die Drittliga-Saison noch nicht lange zu Ende ist.

Der SC Freiburg II hat immerhin frühzeitig einen Nachfolger für seinen Torjäger Vincent Vermeij gefunden. Alessio Besio kommt vom FC St. Gallen und soll in der nächsten Saison für Tore im Breisgau sorgen.

Bringen Jugendspieler den Schwung in den Löwen-Kader?

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt von Rot-Weiss Essen steht zudem fest, dass Felix Götze an der Hafenstraße bleibt. Er war zuvor nur vom FC Augsburg ausgeliehen. Bei Viktoria Köln wird fleißig gefeilscht. Fünf neue Kicker plus zwei Jugendspieler komplettieren den Kader.

Auch für den TSV 1860 eine Möglichkeit, frisches Löwen-Blut in die Profi-Abteilung zu bekommen. Mansour Ouro-Tagba durfte schon mal bei den Profis schnuppern – ob es für ihn am Ende zum Durchbruch reicht, bleibt abzuwarten.

Durfte unter Maurizio Jacobacci Profiluft schnuppern: Jugend-Stürmer Mansour Ouro-Tagba. © imago/Ulrich Wagner

Oder um es mit den Worten von Coach Jacobacci zu sagen: "Wir werden versuchen, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln das Beste herauszuholen."