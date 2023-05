Löwen suchen neue Spieler: Halle-Knipser Zimmerschied sagt dem TSV 1860 ab

Der TSV 1860 arbeitet bereits am Kader für die kommende Saison, viele Abgänge müssen kompensiert werden. Nun gab es einen ersten Rückschlag: Offensiv-Kandidat Tom Zimmerschied zieht es zu Dynamo Dresden.

München - Stefan Lex, Joseph Boyamba, Yannick Deichmann, Raphael Holzhauser: Die Liste der Abgänge beim TSV 1860 liest sich durchaus prominent.

Zimmerschied: Dynamo Dresden statt TSV 1860

Zwar werden Fynn Lakenmacher und Albion Vrenezi bleiben. Dennoch wird das in der Offensive kaum reichen, um mit den Aufstiegskandidaten mitzuhalten. Sechzig wurde ein Interesse an Halles Tom Zimmerschied nachgesagt, das berichtete die "Bild". Zehnmal traf dieser in der abgelaufenen Drittliga-Saison und kann auf beiden Außenpositionen sowie im Zentrum eingesetzt werden.

Aus der anvisierten Verpflichtung wird allerdings nichts. Zimmerschieds Abschied aus Halle steht zwar fest. Den Zuschlag hat aber Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden bekommen. Neben den Löwen sollen auch Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg und der FC Ingolstadt interessiert gewesen sein. Allen Vereinen sagte Zimmerschied inzwischen ab.