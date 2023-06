AZ-Info: Günther Gorenzel erhält Freigabe vom TSV 1860

Der Wechsel von Günther Gorenzel zu Austria Klagenfurt steht unmittelbar bevor. Nach AZ-Informationen hat der Sport-Geschäftsführer vom TSV 1860 nun seine Freigabe erhalten.

München - Jetzt könnte es ganz schnell gehen: Nach AZ-Informationen hat Günther Gorenzel vom TSV 1860 wunschgemäß seine Freigabe für einen Wechsel zu Austria Klagenfurt erhalten. Diese hatte er bereits in der vergangenen Woche erbeten, wurde ihm vom Beirat aber noch verwehrt.

Mittlerweile haben sich die Verantwortlichen beider Vereine über die Ablösemodalitäten verständigt. Möglich wäre ein Testspiel zwischen beiden Mannschaften, dessen Einnahmen in die Kassen der Löwen fließen.

TSV 1860: Günter Gorenzel geriet zuletzt massiv in die Kritik

Gorenzel kann schon in wenigen Tagen seine neue Aufgabe in seiner österreichischen Heimat übernehmen. Zwischenzeitlich war geplant, dass der Sportchef der Sechzger noch bis Ende Juni im Amt bleibt, um die Transferplanungen voranzutreiben.

Dem Vernehmen nach hat der 51-Jährige aber vorgearbeitet und drei Transfers eingetütet, die Verträge sind unterschriftsreif.

Wirklich überraschend kommt der Abgang des Österreichers nicht. Gorenzel war in den vergangenen Monaten massiv in die Kritik geraten und zuletzt kaum noch öffentlich aufgetreten. Am vergangenen Wochenende war der Österreicher bereits beim letzten Saisonspiel der Klagenfurter gegen Austria Wien (2:1) vor Ort im Wörthersee Stadion.

Seinen Wechsel konnte er da mangels Freigabe aber noch nicht bestätigen. "Ich bin hier nur als Fan. Ich kann mich aktuell leider nicht zu mehr äußern", sagte er gegenüber der "Kronen Zeitung". Bald wird er als Verantwortlicher auf der Tribüne sitzen.