TSV 1860: Kommen jetzt endlich die ersten Neuzugänge?

Bislang hat der TSV 1860 noch keinen Neuzugang verpflichtet. Dies könnte sich bald ändern, denn mit drei Kandidaten soll es ausrichtsreiche Gespräche geben. Derweil zeichnet sich ein weiterer Abgang ab.

München - Kommt beim TSV 1860 bald endlich Bewegung in die Kaderplanung? Bislang hatten die Löwen in diesem Sommer lediglich Abgänge zu verzeichnen, darunter auch Leistungsträger wie Yannick Deichmann, Marius Wörl oder Kapitän Stefan Lex. Auf der Zugangsseite hat sich noch nichts getan.

TSV 1860: Hat der erste Neuzugang bereits unterschrieben?

Dies könnte sich bald ändern. Laut einem Bericht des " " hat der erste Neulöwe des Sommers bereits unterschrieben. In den kommenden Tagen soll der Neuzugang offiziell gemacht werden. Damit noch nicht genug: Noch in dieser Woche sollen zwei weitere Transfers fix gemacht werden.

Um wen es sich bei den Neuzugängen handelt, schreibt das Blatt nicht. In den vergangenen Wochen geisterten aber schon mehrere Namen durch die Gazzetten. So soll Oskar Preil bei den Löwen auf dem Zettel stehen. Der Nachwuchstorhüter von RB Leipzig, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, könnte bei Sechzig die Nachfolge von Tom Kretzschmar antreten. Der Ersatztorhüter hat am vergangenen Wochenende seinen Abschied von Sechzig verkündet.

Schnappt sich der TSV 1860 einen Spieler mit Zweitliga-Erfahrung?

Auch der Schweizer Shkelqim Demhasaj, Landsmann von Trainer Maurizio Jacobacci, hat das Interesse der Löwen auf sich gezogen. Der Stürmer von den Grasshoppers Zürich ist nach Ablauf seines Vertrags im Sommer ebenfalls ablösefrei zu haben. Er könnte Torjäger Marcel Bär ersetzen, der Sechzig ebenfalls verlässt.

Am Montag machte zudem ein weiterer Name die Runde. Laut einem Bericht der " " zählen die Löwen zu einer Reihe an Drittligisten, die Interesse an Bryan Henning von Eintracht Braunschweig zeigen. Auch Preußen Münster und Viktoria Köln sollen den 28-Jährigen auf dem Schirm haben.

Bericht: Auch Erik Tallig verlässt den TSV 1860

Der Mittelfeldspieler hat bereits 78 Zweit- und 68-Drittligaspiele bestritten, verfügt also durchaus über Erfahrung. Bei den Löwen herrscht nach den Abgängen von Quirin Moll, Marius Wörl und Daniel Wein ein Engpass im zentralen Mittelfeld, Henning würde da durchaus ins Profil passen.

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Unabhängig davon zeichnet sich bei 1860 ein weiterer Abgang ab. Laut "Merkur" wird auch der Vertrag von Erik Tallig nicht verlängert. Der 23-Jährige kam in der abgelaufenen Saison auf 20 Ligaspiele, fiel seit Mitte März jedoch aufgrund eines Kreuzbandrisses aus.